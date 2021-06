Comisario Ejidal amedrenta a los afectados del socavón de Puebla para no recibir cheques | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que el presidente del Comisariado Ejidal de Santa María Zacatepec, Luis Aguas, tiene amenazados a los habitantes afectados por el socavón en Juan C. Bonilla para que no recibir los cheques de indemnización.

Argumenta que la administración estatal tiene planeado realizar un proyecto de inversión en esta zona.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró que su administración ya tiene listo los cheques, que cada persona recibiría para cubrir el daño a sus cultivos y afectaciones en hogares.

“Están los cheques a disposición, pero los tiene amenazados el presidente comisariado ejidal de no recibirlos, dicho por ellos, de no recibir, lo digo porque no se vale que esto esté ocurriendo”, acotó.

No obstante, el presidente del Comisariado Ejidal amenazó a los habitantes de esta zona para que no reciban el apoyo, y se justifica señalando que la intención del gobierno es llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbanístico industrial.

Ante esta situación, Barbosa Huerta enfatizó que su administración no tiene planeado realizar obras en esta zona y se pronunció a favor de la defensa del agua.

“El gobierno del estado no tiene ningún proyecto de desarrollo urbanístico industrial en esa zona, como ya se dijo con las gentes que ahí están encabezando un movimiento que es muy legítimo, que debemos de apoyar todos, que es la defensa del agua, claro que sí, pero lo otro ya es inventar para hacer de este movimiento, un movimiento de reclamo social, ya están los cheques, pero les tienen prohibido hasta amenazados de no recibirlos y eso es real, y a mí me han venido a decir eso personalmente”, acotó.

Para concluir el mandatario poblano dijo que, una vez finalizada la liquidación de la deuda con los habitantes de la junta auxiliar, se dará un informe detallado de la distribución de recursos.

