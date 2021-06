CDMX: Carlos Slim pagará la reconstrucción del tramo colapsado de línea 12 del metro | Newsweek México

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el empresario Carlos Slim pagará la reconstrucción del tramo que colapsó en el Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México.

“Ayer estuvo el ingeniero Carlos Slim. Vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto.

“Es un compromiso y no va a esperar a la cuestión judicial, que ya van a empezar a ponerse de acuerdo con Claudia Sheinbaum, con los ingenieros de la comisión encargada para que en un año, como lo dijimos aquí, esté funcionando de nuevo la línea en beneficio de la gente”, dijo el presidente durante su conferencia matutina.

También informó que el empresario dijo que “para ellos la obra está concluida y que han transcurrido muchos años, y que ya estaba en uso y que no pueden ellos cargar con toda la responsabilidad, pero que no es ese el tema, que lo importante, lo más importante es que se rehabilite la línea, que él está dispuesto a hacerlo, que no quiere presupuesto, que lo va a financiar su empresa y que se va a terminar en 12 meses. Ya dio el ejemplo y yo espero que las otras empresas hagan lo mismo”.

Slim descartó el martes que el tramo elevado que se colapsó tuviera fallas de origen y dijo estar “convencido” de que la obra no tuvo vicios de construcción.

Carso construyó el tramo de la Línea 12 que se partió en dos la noche del 3 de mayo pasado y que dejó además 80 personas heridas. La mexicana ICA y la francesa Alstom también participaron del proyecto.

Un peritaje preliminar de la empresa noruega DNV, contratado por el gobierno de Ciudad de México y difundido el pasado 16 de junio, determinó que el accidente “fue provocado por una falla estructural”.

DNV indicó que el problema estuvo asociado a “condiciones” como “deficiencias en el proceso constructivo” y de soldadura de pernos. N