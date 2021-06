10% de escuelas en Aguascalientes sin condiciones de regresar a clases presenciales | Newsweek México

De los casi 1,200 planteles educativos en Aguascalientes, alrededor del 10% carecen de servicios básicos –como agua potable o energía eléctrica-, aulas en condiciones aptas y las adecuaciones para implementar los protocolos sanitarios de retorno a las clases presenciales, por lo que el próximo lunes no podrán retomar las actividades, según dio a conocer el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“De las escuelas, ya están en condiciones prácticamente el 90% están disponibles para arrancar, tienen agua potable, alcantarillado, baños dignos, electricidad, eso es lo que se pide para que la escuela esté en condiciones”.

Asimismo, alrededor de 300 escuelas tampoco iniciarán actividades el 7 de junio, toda vez que fungirán como casillas electorales en los comicios del próximo domingo.

“297 planteles van a ser casillas electorales, esas escuelas arrancan hasta el día 9 de junio”, puntualizó.

Por el contrario, aseguró que prácticamente en 9 de cada 10 instituciones públicas ya se tienen las condiciones para que los alumnos puedan tomar sus clases de forma segura, evitando el riesgo de contagio de Covid-19.

No obstante, se cuidarán los aforos de personas por aula, dependiendo del tamaño de la infraestructura de cada plantel, pues en algunos podrán estar al 40%, mientras que en los más amplios se podría permitir hasta el 60% de los alumnos.

“Hay escuelas que van a atender entre 20 y 15 alumnos por grupo, la sugerencia del instituto es que se reciba al 40% de alumnos, hay instituciones que les da para atender al 50 o 60%, porque tienen auditorios o debajo de una velaría, pero hay instituciones que van a trabajar con cinco o 10 alumnos”, agregó.

Reyes Esparza señaló que para que los padres de familia puedan consultar la lista de escuelas en donde se retomarán las clases de forma presencial, se activará un micrositio de internet, que contendrá los horarios y días de actividades físicas.

No se reprobará a alumnos que no regresen a las aulas

Por otra parte, el titular del IEA afirmó que se establecerá un esquema alterno de aprendizaje para que los alumnos que decidan no regresar a las aulas, puedan continuar con las clases en línea, sin que esto afecte su calificación.

En este sentido, el funcionario estatal descartó que este sector estudiantil esté en riesgo de reprobación por no regresar a las actividades presenciales.

“Cada uno de los directores, con su supervisor y sus maestros, están tomando las decisiones de cuando recibir, quizá un grupo el lunes y el martes y otro el miércoles, a una hora y salen a otra hora y otros trabajarán en línea, pero no tendrá implicaciones en su calificación final”.

Finalmente, refirió que la carta de corresponsabilidad que se les entregó a los padres de familia y tutores no deslinda de responsabilidad a los planteles educativos, en el supuesto de que pudieran presentarse contagios de Covid-19, ni tampoco será condicionante para prohibir el acceso de los alumnos a las aulas.

“Sí será obligatoria pero no lo queremos ver en el sentido coercitivo, de que si no la entregan se reprobará a los alumnos o que no los dejen entrar, es un tema de corresponsabilidad”, concluyó Ulises Reyes.