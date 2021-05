Sólo 27% de candidatos a diputados locales y alcaldes han presentado su 3 de 3 | Newsweek México

Aunque ocho partidos políticos firmaron una carta de intención para que sus candidatos a ayuntamientos y diputaciones locales presentaran sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses (3 de 3) a través de una plataforma digital para la consulta ciudadana, hasta el día de hoy sólo los candidatos de cuatro partidos políticos han realizado el procedimiento.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Alejandra Yasmín González Sandoval, señaló que actualmente sólo se cuenta con la información de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Aguascalientes.

En total, se cuenta ya con las declaraciones 3 de 3 de 54 candidatos a presidentes municipales, regidores y diputaciones locales, lo que equivale al 27% de las candidaturas propietarias totales.

“Son 54 candidatos que ya tenemos registrados en total, 15 para presidencias municipales, dos para regidores y el resto para diputaciones locales, de alrededor de 200 propietarios, sin contemplar suplentes”.

Sin embargo, el exhorto también es extensivo para los candidatos suplentes, por lo que la cifra se duplicaría a 400 candidatos que podrían presentar sus declaraciones, agregó.

“Ocho partidos políticos habían firmado cartas de intención, sin embargo, sólo cuatro partidos han subido la información de sus candidatos, de los demás no tenemos aún la información. El PRI no se sumó, no firmó carta de intención, no tuvimos respuesta, MORENA sí firmó carta de intención, pero hasta ahorita no tenemos la información de ningún candidato”.

El 11 de marzo fue presentada en Aguascalientes la “Iniciativa por la Integridad 3 de 3”, plataforma encabezada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto Estatal Electoral (IEE), Transparencia Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCEA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, mediante la cual se busca que los candidatos a los cargos públicos en juego presenten, de forma voluntaria, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, para que la ciudadanía esté informada y pueda tener una mejor decisión para emitir su voto.

“La plataforma es para que las candidatas y los candidatos puedan subir sus declaraciones, con el propósito de dar a conocer a la sociedad las actividades y la situación de todos los contendientes a un cargo de representación popular”, resaltó.

La fecha límite para que las candidatas y candidatos realicen la presentación de sus declaraciones es el 2 de junio, añadió la presidenta del CPC.

“Esperamos que esto no suceda de último minuto porque sí es importante que los ciudadanos conozcamos y reflexionemos la información también”.