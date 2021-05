Regresa Arturo Ávila a concluir obra de reforestación en Misión Santa Lucía | Newsweek México

En el fraccionamiento Misión Santa Lucía, el candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, acompañado por las y los vecinos, lanzaron un mensaje a los opositores que aseguraban que la instalación de áreas verdes no estaba concluida, “ya se frotaban las manos para decir que no habíamos acabado una obra, se les olvida una cosa, nosotros no somos como ellos, se tardaron 11 años en atender una petición de los vecinos, nosotros en 2 días pusimos pasto en este hermoso parque”.

Esta acción realizada para que las familias de esa zona puedan convivir y tener momentos de esparcimiento, es una de las muestras de que sí se pueden cumplir las demandas de la gente, pero se requiere de un Gobierno Sin Excusas y que trabaje realmente para todas las personas.

En el evento, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia manifestó que continúan las acciones a favor de la gente buena de Aguascalientes y recordó que ya se ha llevado la Pipa de la Esperanza a diversas colonias para suministrar de agua potable a hogares que por semanas tienen esta carencia. Además, al sur de la capital se implementaron trabajos de bacheo, para cuidar tanto a peatones como a conductores de vehículos que estaban en peligro al transitar por el lugar.

“Nosotros si gobernamos bien, sí gobernaremos bien Aguascalientes, lo haremos como lo hemos ofrecido, con u presidente municipal que hace el trabajo, que se ensucia las manos, que viene a hacer la chamba por la gente buena de Aguascalientes, nunca más un gobierno que se olvida de su gente”.

La capital está cada vez más cerca, el próximo 6 de junio, de convertirse en una ciudad donde la prioridad sea su gente y el único interés que prevalezca sea el del bienestar de las familias.