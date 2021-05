Próvidas no brillaron en Parlamento Abierto y acusan sesgo a favor del aborto | Newsweek México

El Frente Nacional por la Familia en el estado de Puebla, denunció que una vez que participaron como sociedad civil, en el Parlamento Abierto, organizado por el Congreso del Estado, hubo un sesgo en favor del aborto, haciéndose evidente desde el título de la convocatoria.

La presidenta, Fabiola Tepox, aseguró que los grupos próvida ganaron el debate por lo que advirtieron a todos los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones federales y locales, que participarán activamente en las elecciones del próximo 6 de junio para dar su voto a quienes defiendan, promuevan y fomenten el desarrollo pleno y el crecimiento de los valores de los poblanos como lo son la vida, familia y libertades fundamentales.

Te puede interesar: Puebla registra 5 niños asesinados en primer trimestre de 2021

Por lo que reiteró el llamado a los legisladores a respetar la vida en Puebla y a rechazar la despenalización del aborto, acusó que la mayoría de los legisladores no estuvieron presentes en el parlamento, criticaron que así no conocen sus argumentos, además de que ellos deben ser neutrales y no estar a favor de nadie, además de que señalaron que algunas legisladoras asesoraron a los colectivos de feministas, como la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval.

Aseguró que dicho ejercicio era la oportunidad para que se escuchara la voz de mayoría de los poblanos que valoran la vida desde el vientre materno, y donde participaron activamente en 6 mesas de trabajo con 74 ponentes de diferentes asociaciones y agrupaciones, esgrimiendo argumentos de derechos humanos, jurídicos, médicos, psicológicos, antropológicos y educativos, sin embargo, no se les dio mucha apertura para defender la vida, pues pareciera que les dejaron participar por cumplir y no para analizar las posturas presentadas en dicho parlamento.

*AR