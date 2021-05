Pandemia provocó incrementó del subsidio al Metro, destaca Secretaría de Finanzas de CDMX | Newsweek México

LA SECRETARÍA de Administración y Finanzas de la Ciudad de México negó un supuesto subejercicio en el presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro durante el año pasado. Por el contrario, el gasto en mantenimiento en dicho periodo fue subsanado por el gobierno local, según aseguró su titular, Luz Elena González Escobar.

Tras los cuestionamientos a las autoridades capitalinas por la tragedia registrada el pasado 3 de mayo, cuando dos vagones de la línea 12 del Metro cayeron sobre avenida Tláhuac, luego de que se derrumbara la viga de un puente de ese sistema ferroviario, las autoridades de finanzas locales presentaron un reporte sobre los gastos de ese servicio de transporte público.

González Escobar dijo que el presupuesto ejercido para 2020 de 14,290.5 millones de pesos cubrió por completo los temas de mantenimiento y abastecimiento en el Metro capitalino. Aclaró que el año pasado se redujo la afluencia de pasajeros de 1,655 millones de pasajeros anuales a 935 millones de personas, y que eso impactó en los ingresos del sistema por venta de boletaje.

“El presupuesto del Metro se integra de dos grandes fuentes: una proyección que hace el Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre el número de pasajeros que va a transportar en el año, y esto se traduce en los ingresos que por tarifa se van a tener de ese número de pasajeros, y por el otro lado, el presupuesto que el gobierno de la ciudad proporciona al sistema para mantener la calidad, el mantenimiento y la tarifa en el nivel que se presenta”, explicó González Escobar.

El presupuesto aprobado originalmente para 2020 fue de 15,658 millones de pesos, esperando que por boletaje se recibieran 8,314 millones de pesos, por lo que el gobierno aportaría 7,339 millones de pesos.

Sin embargo, solo se obtuvieron 5,400 millones de pesos por boletaje, por lo que el gobierno de la ciudad debió aportar casi un millón y medio de pesos adicionales a lo planeado originalmente para poder mantener la operación “en óptimas condiciones”, dijo la titular de finanzas.

Por ello, la modificación de los presupuestado en 15,658 millones de pesos quedó en 14,290 millones de pesos, sin que ello signifique un “subejercicio”, sino una adecuación que hizo el gobierno de la ciudad para inyectar los recursos que no se adquirieron por boletaje y poder hacer frente a los gastos de mantenimiento y refacciones.

Aclaró que, en los años anteriores a la pandemia, el gobierno local designaba entre 4 y 4.4 pesos por viaje transportado. Sin embargo, la emergencia sanitaria provocó que hubiera 40 por ciento menos de pasajeros durante el año pasado.

“El gasto en 2020 no solo no se redujo. La forma correcta de verlo es esta: se incrementó a 7.1 (pesos el subsidio a cada viaje), porque la jefa de Gobierno y el secretario de Movilidad tomaron la decisión de seguir manteniendo el servicio a pesar de no seguir teniendo tantos pasajeros que transportar”, dijo la funcionaria.

En rueda de prensa, acompañada de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, y de Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad, la responsable de las finanzas de la ciudad insistió en que el gasto en mantenimiento y en refacciones no se redujo, mientras que el subsidio por pasajero transportado se incrementó casi al doble. N