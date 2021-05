Policía de Nicaragua allana las oficinas de opositores y medios críticos al gobierno de Daniel Ortega | Newsweek México

La policía de Nicaragua allanó el jueves las oficinas de figuras críticas con el gobierno de Daniel Ortega, así como el medio de comunicación ‘El Confidencial’ y otras sedes de diferentes medios de comunicación.

Además, los elementos de seguridad retuvieron momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videorreportero de la AFP.

“Nuestras oficinas están rodeadas por las tropas antimotines. Demandamos respeto a la integridad física de nuestros colegas. Exigimos el retiro de la Policía”, denunció Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a través de sus redes sociales. Desde allí se emite también el programa Esta Semana.

📢Podrán volver a robarse cámaras, computadoras y tomarse espacios físicos, pero no podrán callarnos. No lo consiguieron en 2018 y no lo harán ahora. Aquí estamos y seguiremos informando ➡️ https://t.co/bml1zozlhS pic.twitter.com/65batCOutc

— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) May 20, 2021