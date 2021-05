Alumna de sexto grado dispara en una escuela y hiere a tres personas en Estados Unidos | Newsweek México

UNA niña abrió fuego este jueves en una escuela en el estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, hiriendo a tres personas antes de ser desarmada por una maestra, informó la policía.

La estudiante de la escuela secundaria Rigby cerca de Idaho Falls -cuyo nombre permaneció reservado- asiste a sexto grado, por lo que tendría 11 o 12 años.

La niña “sacó una pistola de su mochila, disparó múltiples rondas dentro y fuera de la escuela”, indicó el alguacil del condado de Jefferson, Steve Anderson.

UPDATE: A sixth grade girl was the *gunman* who wounded three people at an Idaho middle school. She took a loaded handgun from her backpack inside the school and fired multiple rounds. Two people were shot inside; she went outside and shot a third person. https://t.co/lK6MsiI7GZ

