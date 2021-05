Los hijos de los Gates heredarán el 1 % de una fortuna de 130,000 millones de dólares | Newsweek México

CADA uno de los tres hijos de Melinda y Bill Gates heredará menos del 1 por ciento de su fortuna, calculada en 130,000 millones de dólares, tras el divorcio de la pareja, pues esta ha prometido donar al menos la mitad de sus bienes a causas humanitarias.

Se calcula que el cofundador de Microsoft es la cuarta persona más rica del mundo, de acuerdo con Forbes. En 2017, en un diálogo de Reddit titulado Ask Me Anything(Pregúntame lo que quieras), Gates indicó que sus hijos heredarían 10 millones de dólares cada uno, es decir, menos del 1 por ciento de su fortuna.

“Definitivamente, pienso que dejar a los hijos enormes cantidades de dinero no equivale a hacerles un favor. Warren Buffett participó en un artículo de Fortune donde hablaba de esto en 1986, antes de que yo lo conociera, y me hizo pensar al respecto y decidí que tenía razón”, dijo en ese momento.

El resto de la fortuna de Gates será donado a causas humanitarias.

En agosto de 2010, 40 de las personas más ricas de Estados Unidos se comprometieron a donar la mayor parte de su riqueza a causas filantrópicas. Bill y Melinda Gates formaron parte del grupo de 40 personas que hizo la promesa, junto con los multimillonarios Warren Buffett y Michael Bloomberg.

Bill y Melinda Gates anunciaron este lunes que daban por terminado su matrimonio de 27 años. En una declaración conjunta, dijeron que ya no podían “crecer juntos como pareja”, pero indicaron que su fundación continuará realizando su trabajo filantrópico.

Jennifer Gates, de 25 años e hija mayor de la pareja, ha descrito el divorcio de sus padres como “un periodo muy desafiante”. En una historia de Instagram, solicitó privacidad para su familia mientras “pasamos a las siguientes fases de nuestra vida”.

“Sigo aprendiendo cómo apoyar mejor mi propio proceso y emociones, así como a los miembros de mi familia en este momento, y agradezco el espacio para hacerlo”, añadió.

La pareja tiene otros dos hijos, Rory, de 21 años, y Phoebe, de 18. La familia Gates tiene propiedades en cinco estados de Estados Unidos, un jet privado, una colección de arte y una flotilla de autos de lujo.

Bill y Melinda Gates revelaron en su declaración que habían luchado durante algún tiempo por salvar su relación. “Después de pensar y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de dar por terminado nuestro matrimonio”, dijeron.

“En los últimos 27 años, hemos criado a tres increíbles hijos y hemos construido una fundación que trabaja en todo el mundo para permitir que las personas tengan una vida saludable y productiva.

“Seguiremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos seguir creciendo juntos como pareja en esta nueva fase de nuestra vida.

“Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar por esta nueva vida”.

Desde que la Fundación William H. Gates se convirtió en la Fundación Bill y Melinda Gates, en 2000, ha crecido hasta convertirse en un gigante filantrópico multimillonario y en una de las fuerzas más poderosas de la salud pública. Encabezada por Bill y Melinda Gates, la fundación apoya una amplia variedad de temas educativos, sociales y relacionados con la salud en todo el mundo.

Los Gates han apoyado programas muy elogiados para la erradicación de la malaria y la polio, la nutrición infantil y las vacunas. En 2020, la fundación contribuyó con 1,750 millones de dólares para combatir la pandemia de covid-19. Ese mismo año, Bill Gates dejó de formar parte del consejo de administración de Microsoft para centrarse en su trabajo filantrópico. N

