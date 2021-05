En silencio protestan contra feminicidios en Aguascalientes | Newsweek México

Durante media hora, el silencio se apoderó de la calle Madero. El tráfico se interrumpió durante algunos minutos para dar paso a un contingente de poco menos de 100 personas, que esta tarde salieron a protestar para exigir justicia en torno a los feminicidios que han ocurrido en Aguascalientes en lo que va del año.

Mujeres, activistas, jóvenes, adultas mayores, se solidarizaron con los familiares y amigos de Wendy Anahí Flores Moreno, adolescente de 15 años que fue asesinada por su pareja sentimental y que posteriormente enterró su cuerpo en el patio de su casa en el municipio de San Francisco de los Romo.

El caso de Wendy es el quinto feminicidio que ocurre en el estado de Aguascalientes en lo que va del 2021, cifra que es más del doble de los que se denunciaron en 2020, cuando se iniciaron dos carpetas de investigación por la muerte violenta de mujeres.

En esta ocasión, la manifestación no hizo retumbar las calles del centro capitalino. En su lugar, hubo veladoras, flores y silencio, el silencio que ahora enluta a al menos cinco familias hidrocálidas.

“Verdad, memoria y justicia; por Wendy y por todas”, era el mensaje de una manta que sostenían sus familiares, acompañados de una fotografía que reflejaba la esencia de la joven: soñadora, alegre… llena de vida.

“Wendy era una niña linda, sociable, hermosa, igual que mis otras hijas, a ella le encantaba estar siempre en las redes sociales, siempre estar haciendo tik-toks, ahora yo me imagino que ella pudiera estar contenta, como siempre fue. Yo siempre le dije que la iba a proteger de todo lo que le pasara, pero desgraciadamente no estuve en el momento; yo pido justicia para mi hija”, mencionó la madre de Wendy al tomar el micrófono en la Exedra.

Para las hermanas de Wendy, también jóvenes y adolescentes, la pérdida sigue sin asimilarse, sigue calando hondo en el corazón de su familia.

“Sólo quiero decir que la quiero mucho y que me hace mucha falta, porque yo conviví mucho con ella y no esperaba que le pasara esto, la amo y la quiero mucho”, comentó una de sus hermanas.

Mientras los familiares daban un mensaje para recordar a la joven, los asistentes colocaban un altar con las flores y veladoras que llevaban los asistentes, quiénes de forma solidaria se sumaron a la causa.

“Cada que Wendy nos visitaba había mucha alegría en la casa; no es justo lo que le hicieron, yo creo que no tiene perdón de Dios, pero a cada quien le llega su tiempo y él va a pagar por la luz que nos quitó, nos rompió en pedazos al haberle arrancado la vida”, comentó una de sus tías.

Asimismo, pidió a las familias que mantienen desaparecido a algún ser querido, a no dejar de buscar y seguir manteniendo la esperanza de encontrarles con vida.

“Quiénes no encuentran a sus seres queridos, no dejen de buscarlos, no se cansen, sigan buscando hasta debajo de las piedras, ellos nos necesitan, no están solos, todos unidos podemos hacer algo”.

La última vez que la familia tuvo contacto con Wendy Anahí fue el 26 de abril. Tres días después reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado. El cuerpo fue localizado hasta el lunes 3 de mayo después de cumplimentar una orden de cateo, operativo en el que participaron elementos policíacos y ministeriales, así como un binomio canino que permitió rastrear el cadáver de la joven, que había sido enterrado en el patio de la casa donde fue asesinada tras nueve heridas con arma blanca en el cuello, tórax, corazón y extremidades.

En lo que va del año, suman cinco feminicidios en la entidad: tres ocurridos en el municipio de Aguascalientes, uno en Jesús María y el último en San Francisco de los Romo.

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en mayor incidencia de feminicidios, sólo detrás de las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y Culiacán, Sinaloa.

Al final del mítin en la Exedra, integrantes de la comunidad feminista de Aguascalientes se manifestaron contra las políticas públicas implementadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la labor de la Fiscalía General del Estado, que ha carecido de sensibilidad, tacto, perspectiva de género y solidaridad hacia las familias de las víctimas de feminicidio.

La manifestación concluyó con el nombramiento de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en los últimos años en Aguascalientes, por quiénes se pidió justicia.