Cómo identificar a los narcisistas en una primera cita | Newsweek México

CRECÍ en una familia que incluía narcisistas, pero por entonces no tenía idea de lo que sucedía. Sentía que algo estaba mal, y ello me llevó a buscar la verdad mediante ver a toda una gama de psicoterapeutas y, finalmente, educarme para ser una.

Más tarde en mi vida descubrí el concepto del narcisismo y el trastorno de personalidad narcisista (TPN) y su impacto devastador en otros. Los rasgos narcisistas pueden incluir grandiosidad, una necesidad de admiración y ser el centro de atención, así como una sensación de tener derecho a todo, envidia, arrogancia y una falta de empatía por otros.

Aprender esto me ayudó a hallarle sentido a mis experiencias y validarme a mí misma. Ahora trabajo con fluidez y mis estudios en psicoterapia influyen en mi trabajo como asesora de vida, donde el enfoque está en el futuro y aprender a superar los traumas del pasado. Por supuesto, mi conocimiento del narcisismo también me ha ayudado a reconocerlo en las relaciones que me describen mis clientes en las sesiones. He sido capaz de identificar el abuso emocional al que han sido sometidos.

Recientemente, tuve conocimiento, a través de mi trabajo como psicoterapeuta y asesora, de que los narcisistas a menudo se revelan como tales antes de iniciar una relación. La primera cita tentativa puede dar pistas de los rasgos y comportamientos narcisistas que se revelarán en una relación subsiguiente.

Así es como he visto desarrollarse las tendencias narcisistas en una primera cita, y aun cuando no todos los incidentes que involucran este tipo de comportamiento indicarán narcisismo, los ejemplos que uso les ocurrieron a clientes que llegaron a tener relaciones con personas que mostraban muchos otros rasgos narcisistas.

1. ¿TE PUEDEN CONTROLAR? ¿ESTÁS DISPUESTO A ADAPTARTE Y ERES FÁCIL DE MANIPULAR?

Un narcisista por lo general es adicto a una “provisión narcisista”, un deseo de admiración y atención constantes. Estar involucrado en una relación romántica con una pareja que esté dispuesta a darte lo que necesitas y a quien seas capaz de controlar, a menudo da esta provisión. Obtener el control puede significar el minar la confianza de su pareja y alimentar su inseguridad, mientras se le hace creer que el narcisista es “el indicado”.

Una de mis clientas se sentía confundida con respecto a su relación. Aun cuando ella se ajustaba a su pareja tanto como podía, nunca parecía hacerlo “bien”. Ella era dada a hacer que la relación funcionara, pero se sentía desamparada. Su pareja le cambiaba la tonada casi todos los días, por lo que ella nunca sabía qué esperar o cómo reaccionar.

Le pregunté sobre su primera cita con su pareja. Se vieron en el apartamento de él, bebieron una copa de vino antes de caminar a un restaurante que él había reservado. Él era un tipo amable y encantador que hablaba todo el tiempo, sonreía mucho y parecía fácil llevarse con él. Durante la caminata algo cambió. Él se volvió callado e introvertido, y cuando se sentaron a la mesa mi clienta se sintió incómoda y empezó a preguntarse si había hecho algo mal. De todas formas, el mesero les dio los menús, y cuando ofreció el vino, la cita de mi clienta respondió: “No, nada de vino para nosotros”. Mi clienta quería otra copa de vino, pero no dijo nada y acató la decisión de él.

En retrospectiva, fuimos capaces de discutir que, si ella hubiera ordenado una copa de vino por sí misma, esto le habría indicado a su cita que no podría controlarla fácilmente. Los cambios de ánimo y el comportamiento controlador son típicos de un narcisista que pone a prueba si su pareja está dispuesta a ajustarse a él sin críticas.

2. ¿MUESTRAN INMEDIATAMENTE QUE NECESITAS SER EMPÁTICA, AMABLE Y DISPUESTA A PERDONAR A OTROS?

Por naturaleza, los narcisistas atraen a gente empática porque esta le es beneficiosa al narcisista, quien necesita asegurarse de que puede continuar comportándose como desee.

Una de mis clientas batallaba con su pareja, pero ella a menudo parecía inventar excusas del comportamiento desagradable y abusivo de él, diciendo que solo sucedía “cuando él está cansado” o que para ella “no era tan importante”.

De nuevo, su primera cita contó una historia. Fueron a caminar y poco después de empezar se cruzaron con una pareja con un perro saltarín. Cuando el perro saltó, la cita de mi clienta saltó para alejarse, gritándole a la pareja que abusaban. La reacción de él fue desproporcionada, y mi clienta me dijo que quedó como piedra por la fuerza con que lo hizo. Mientras siguieron caminando, él le dijo a ella que odiaba cuando la gente hacía más de lo que podía abarcar y, en consecuencia, hacían que otros pagaran el plato roto. Pero él también estaba molesto de haber molestado a mi clienta, y ella lo tranquilizó y fue extremadamente comprensiva. A pesar de que no comprendía su comportamiento, lo calmó. Lo que yo creo que eran sus rasgos narcisistas y su patrón de requerir que ella lo calmara continuaron durante toda la relación.

3. ¿TU CITA SE PONE POR ENCIMA DE TI, NECESITA TU ADMIRACIÓN O SER EL CENTRO DE ATENCIÓN?

Los narcisistas por lo general prosperan al ser el centro de atención, y he notado, a través de las conversaciones con los clientes, que en una primera cita ellos pueden poner a prueba para ver si recibirán la atención que necesitan. Uno de mis clientes estaba tan fascinado con su novia que no le importó que su primera cita girara por completo alrededor de ella. Él oyó cada palabra que ella dijo y asintió en los momentos correctos, totalmente cautivado. Fue después cuando él se percató de que ella no le hizo una sola pregunta sobre él o su trabajo.

A mi cliente no le importó, por lo menos no por entonces. En general, él no necesitaba ser el primer violinista todo el tiempo. Él es relajado y se contenta con que otros lleven la charla. Pero mi cliente empezó a sentirse devaluado en la relación. Cada vez que él quería discutir situaciones que giraban en torno a él, su pareja era desdeñosa.

Él no quería ser controlado y silenciado por su pareja, y cuando se percató de cuán desequilibrada era la relación, la terminó. Los narcisistas a menudo buscan parejas a las que puedan moldear y no quieren un ego con el cual competir.

4. ¿TU CITA DA SEÑALES DE QUE QUIERE QUE ALGUIEN LA RESCATE?

Los narcisistas a menudo buscan una pareja que llegue a rescatarlos. Alguien que acepte la culpa y la responsabilidad y que enfoque todas sus acciones en la felicidad del narcisista.

Una de mis clientas admitió que batallaba para decir no, y si no podía adaptarse a alguien, sentía que era su culpa y perdía el sueño a causa de ello.

En su primera cita con su novio actual quedó en claro que él siempre sentía que la vida estaba en su contra, con una perspectiva negativa.

Nos tomó un tiempo llegar a un punto en el cual mi clienta pudiera reconocer que había allí una codependencia, en la que ella estaba presa en una trampa de tratar de “arreglar” a su pareja y las tendencias aparentemente narcisistas de él. Los pasos siguientes fueron enfrentar esto y aumentar la consciencia de sí misma y su confianza. Mi clienta todavía está con su pareja, pero, afortunadamente, es una persona mucho más fuerte ahora.

Tener tanta experiencia con el abuso narcisista me facilita el reconocer las señales de narcisismo en cualquier etapa de la relación. No todos los casos de los comportamientos antes mencionados indicarán que la persona con quien sales es un narcisista, pero yo sugiero que siempre se reflexione en los comportamientos que te hacen sentir incómodo. Me tomó décadas ver los puntos ciegos en mi propia vida, y tengo sentimientos fuertes por las personas que actualmente tienen que batallar en sus relaciones.

Como terapeuta y asesora, nunca le digo a un cliente que yo pienso que su relación es dañina; más bien, mi papel es empoderar a mis clientes para que se den cuenta por sí mismos a través de cuestionarse y repensar lo que me dicen.

Educar a otros sobre las señales del narcisismo en las primeras etapas de una relación es importante para mí, ya que ello podría prevenir el involucrarse y el desarrollar relaciones dañinas y a menudo abusivas, aquellas con un narcisista.

La Dra. Mariette Jansen es psicoterapeuta, asesora de vida y autora de From Victim to Victor — Narcissism Survival Guide. Tiene un doctorado en comunicación interpersonal por la Universidad de Ultrecht y está educada en psicoterapia por la Universidad Metropolitana de Londres. Todas las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.