El sistema sanitario de Irlanda es blanco de un ciberataque; tiene que paralizar servicios informáticos | Newsweek México

EL servicio público de salud de Irlanda, el HSE Ireland, se vio obligado a paralizar su sistema informático el viernes debido a un “importante” ciberataque atribuido a criminales internacionales que buscaban obtener dinero mediante un “ransomware” o programa de robo de datos.

“Por precaución hemos decidido suspender todos nuestros sistemas informáticos para protegerlos ante este ataque y poder evaluar detalladamente la situación”, anunció el organismo en Twitter.

There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners.

