Compras de pánico de gasolina en EU tras ataque cibernético a red de oleoductos | Newsweek México

EL ataque cibernético a una importante red de oleoductos en Estados Unidos provocó temores de una escasez de gasolina, motivando compras de pánico y la suspensión temporal del gobierno de las normas antipolución en tres estados y la capital del país para asegurar el suministro.

Un ataque de ‘ransomware’ el viernes a Colonial Pipeline obligó a la compañía a cerrar toda su red, aunque los expertos de la industria dicen que cualquier falta de combustible será temporal.

Luego del ataque, el presidente Joe Biden afirmó que “hay pruebas” de que los atacantes o el programa informático utilizado “están en Rusia”.

Colonial Pipeline, que transporta cerca del 45% de los combustibles consumidos en la costa este del país, ha dicho que apunta a restaurar la mayor parte de sus actividades para el fin de semana.

