Barbosa: vamos a ir por los ambulantes mafiosos que hasta droga venden | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa reveló que el enfrentamiento entre ambulantes que se registró en el centro histórico fue entre la agrupación Fuerza 2000 de Federico Méndez y el grupo 11 de Marzo de Martín Juárez, por ello advirtió que su administración intervendrá.

Barbosa Huerta dijo que este tipo de situación entre el comercio informal se ha permitido desde administraciones anteriores, pero en esta ocasión el gobierno estatal investigará para sancionar a los involucrados.

“El gobierno del estado va intervenir, va intervenir, porque, esto que hoy pasa se permitió desde hace varios gobiernos, pero también por el actual, yo no sé si estén de lado del PRI, del PAN, de Morena, no lo sé, eso nosotros no lo vamos a investigar, pero de que hay delincuencia en un sector del comercio ambulantes la hay”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo aclaró que hay locatarios que salen de sus casas para buscar el sustento de sus familias, sin embargo hay quienes se dedican a actos ilícitos en venta de drogas, crímenes violentos y secuestros.

“Afortunadamente en la mayoría no, deslindo a los buenos comerciantes, deslindo a todos esos que salen de sus casas para buscar el sustento para sus familias, pero señaló a los mafiosos que extorsionan, que venden protección, que comercian con drogas, que sirven de halcones, que secuestran, sabemos quiénes son y vamos por ellos”, dijo.

Recalcó que la administración municipal actual no implementó acciones efectivas para regular el comercio, ya que se permitió el control de los comerciantes entre dos grupos criminales.

“El ambulantaje es fenómeno que hoy está en una condición riesgoso porque se permitió que esto llegara a este punto, desde hace tiempo y eso tiene que ver con gobiernos anteriores, pero también en el actual, se permitió el control de los comerciantes entre dos grupos criminales, sí, y esos dos grupos criminales fueron solapados por autoridades, tanto de gobierno anteriores al actual, como en el actual, uno que encabeza un líder de nombre Martín y otro de nombre Federico, eso es público, y lo que ayer pasó fue uno de los enfrentamiento entre comerciantes de ambos grupos“, acotó.

Ante esta situación, Barbosa Huerta tomará acciones para evitar más riñas entre vendedores, sin dejar de lado el derecho a trabajar de las personas que no tienen un empleo formal.

“Cuando nosotros analizamos el problema del ambulantaje, lo primero que reconocemos es el derecho al trabajo en las personas que sin tener un trabajo formal salen a la calle a ejercer el comercio para sobrevivir, (…) desafortunadamente alrededor de muchas actividades de comercio ambulante, algunos, la mayoría no es así, la mayoría trabaja, mediante actividades lícitas, honestas gente buena, pero otros extorsionan a los comerciantes, venden el espacio y las autoridades se los permiten“, acotó.

Ayer en el centro histórico se enfrentaron dos grupos de ambulantes por la disputa de espacios. Con palos, piedras y tubos se armó la trifulca, hubo varios puestos destrozados y al menos 4 comerciantes policontundidos debido a los golpes que recibieron. La gresca se dio en las calles aledañas al centro comercial La Victoria que se encuentra en la 8 Poniente y el corredor 5 de Mayo.

Claudia Rivera: PRIAN provoca enfrentamientos

La candidata de Morena por la reelección de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco acusó que el PRI y PAN están utilizando a liderazgos o “grupitos” para fabricar enfrentamientos, como el que se registró este martes entre ambulantes de las organizaciones, Fuerza 2000, y 11 de Marzo, y pidió “jueguen limpio”.

Sostuvo que en los videos que se han recopilado como evidencia se logra ver a los candidatos del PRI y PAN reunidos con estos líderes, lo que pone en evidencia que se trata de una vieja práctica que es utilizada para desestabilizar las campañas electorales, como la que ahora ella está emprendiendo.

Dijo que muchos de los ambulantes de las calles del centro histórico son familias que se dedican a trabajar, por ello llamó al PRI y PAN a no utilizar la dignidad de las personas para hacer su campaña, la cual tendría que estar basa en propuestas y no para provocar violencia.

Aclaró que no le gusta discriminar, toda vez que muchos de los ambulantes de las calles del Centro Histórico son familias que se dedican a trabajar y no se prestan a estos actos de violencia, por ello llamó al PRI y PAN a no utilizar la dignidad de las personas para hacer su campaña, la cual tendría que estar basa en propuestas y no para provocar violencia o generar grupos de choque.

Refirió que el problema del ambulantaje se tiene que resolver a fondo y no simulando una solución, resaltó que se tiene que trabajar para lograr la generación de empleo formal con el apoyo de los empresarios.

“Cuando estuvo Moreno Valle había un acuerdo, les pagaban a los líderes comerciales para que cuando él pasara por alguna de las calles, se levantara, no estuvieran, que no los pudieran ver el gobernador y entonces creían que realmente se había resuelto un problema”, dijo.

Fue este 4 de mayo, en pleno inicio de campañas, cuando en la calle 8 Poniente entre la calle 5 de Mayo y 3 Norte del Centro Histórico se registró el enfrentamiento, dejando un saldo de cuatro heridos, esto ante una aparente disputa por los espacios de venta.

Acercamiento virtual con los ciudadanos

Claudia Rivera, inició este segundo día de campaña con un acercamiento virtual con los poblanos, recibió la petición para resolver el tema del agua, y la seguridad, demandas que dijo están siendo atendidas y ahora con el proyecto de continuidad se tiene que avanzar más.

Reiteró que su campaña estará basada en cinco ejes y 50 acciones, y para tener mayor respuesta a las necesidades de la gente habilitó el número de WhatsApp 2228652636.

Con información de Aurelia Navarro

