Aplica Tribunal Electoral multa de 4 mil pesos a Gabriel Arellano por calumnia | Newsweek México

El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes resolvió aplicar una multa económica de 4 mil 32 pesos (45 UMA´s) al candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de la capital, Gabriel Arellano Espinosa, tras confirmarse la infracción de calumnias en contra del contrincante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Arturo Ávila Anaya.

Asimismo, se determinó una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano por incumplir en su deber de cuidar el desempeño del candidato para no violentar la legislación electoral.

En sesión realizada este lunes, el tribunal electoral dio sentencia al expediente del procedimiento especial sancionador TEEA-PES-028/2021, en el que el abanderado de MORENA denunció a Arellano Espinosa por acusarlo de cometer el delito de trata de personas, con lo que se le provocó un daño a su honra y dignidad.

La queja se deriva de un video publicado por el abanderado de Movimiento Ciudadano en su página de Facebook, el pasado 19 de abril, en donde se expresó el siguiente mensaje: “MORENA propone un cambio con Arturo Ávila, que no conoce Aguascalientes y que además participó en la secta NXIVM, dedicada a la trata de blancas y que marcaba a las mujeres como ganado. Aguas no merece esto”.

Derivado de las pruebas presentadas, los magistrados electorales resolvieron que dichas expresiones rebasaron el margen de la libertad de expresión y provocaron un daño a la honra y dignidad del candidato de MORENA, al atribuirle directamente el delito de trata de personas sin sustentar las acusaciones.

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su artículo 471, establece que se configurará el delito de calumnia cuando se imputen hechos y delitos falsos por parte de candidatos o partidos políticos, con impacto en un proceso electoral.

Asimismo, en el análisis de fondo, el tribunal consideró que el debate sobre la trata de personas no debe distorsionarse o utilizarse para generar una desventaja política, al tratarse de un tema sensible para la opinión pública, por lo que no se debe emplear con fines electorales.

Al respecto, el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Gustavo Granados Corzo, aseguró que la multa económica será cubierta en su totalidad una vez que sean notificados de la resolución por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.