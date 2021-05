Al menos 30 muertos y 52 heridos en explosión cerca de escuela en Afganistán | Newsweek México

Una explosión ante una escuela en la capital afgana, Kabul, causó este sábado al menos 30 muertos y 52 heridos, incluidos estudiantes, informó el ministerio de Interior.

“30 personas murieron y 52 resultaron heridas”, declaró a la prensa Tareq Arian, portavoz del ministerio del Interior.

La explosión ocurrió en el distrito de Dasht-e-Barchi, en el oeste de Kabul, cuando los residentes estaban en la calle haciendo compras antes de la fiesta del Eid al Fitr, la próxima semana, que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

El barrio está poblado principalmente por chiitas hazaras y en el pasado ha sido atacado por militantes islámicos sunitas.

El portavoz del ministerio de Salud, Dastagir Nazari, dijo que varias ambulancias fueron despachadas al lugar y que estaban evacuando a los heridos.

“La gente en la zona está molesta y ha golpeado a varios trabajadores de ambulancias”, indicó.

“Vi cuerpos ensangrentados entre una nube de humo y polvo, cuando heridos gritaban y sufrían”, declaró a la AFP Reza, quien escapó a la explosión.

“Vi a una mujer buscar entre los cuerpos mientras llamaba a su hija”, agregó. “En ese momento, encontró una bolsa de su hija ensangrentada y se desmayó”.

Heartbreaking images from Multiple blasts which targeted Sayed ul Shuhada school in the Afghan capital Kabul in Shia Muslim area

on Saturday killing at least 40 people mostly students and wounding dozens. #kabul #Afganistan #KabulBlast pic.twitter.com/DtKDXKgfDt

