(VIDEOS) Con largas filas comenzó la vacunación a los abues del Norte de la capital | Newsweek México

Con esperanza, entusiasmo y largas filas, personas de la tercera edad llegaron a los 19 puntos establecidos por el Gobierno Estatal y la Sedena, para la Jornada de Vacunación anti Covid.

Algunas personas todavía llegaron sin información, sólo sabían que hoy vacunarían, incluso algunos llegaron desde las 5 de la mañana, para poder apartar su lugar, sobre todo porque esta vez no hay un registro.

“Nos acabamos de enterar y corrimos para acá pues igual y no nos toca, por eso ya me vine a formar, aunque ya me vaya noche”, dijo.

Se sabe que, en el CESSA de La Libertad, la gente está siendo vacunada conforme vaya llegando, aunque se les da prioridad a personas con dificultades para desplazarse.

Recordemos que este jueves 1 de abril es para las personas que inicie su apellido con las letras A, B, C, D y E.

Te puede interesar: Continúa hoy vacunación masiva en 19 hospitales y centros de salud del norte de la ciudad de Puebla

Los horarios para las personas de 80 años y más, y personas de 60 años que presenten alguna disponibilidad para movilizarse el horario es de 8:00 a 11:00 horas.

Y de 11 horas a 15 horas personas de 60 a 69 años y de 15:00 a 17:00 horas personas de 70 a 79 años.

Para vacunarse, primero es necesario ubicar el centro de vacunación, según la colonia que corresponda.

Posteriormente, ubicar el horario y el día que corresponda según la edad y la primera letra del apellido paterno.

Se debe presentar con Identificación oficial con fotografía; CURP actualizado (original y copia); comprobante domiciliario no mayor a 3 meses (original y copia). Además de llevar un bolígrafo de tinta azul para llenar su formato.

En orden y sin aglomeraciones en el Issste

Sin aglomeraciones y en fila ordenada avanzan adultos mayores en el Hospital de Issste para recibir la vacuna contra Covid-19.

En un recorrido que se realizó a este nosocomio se observó que los adultos mayores entraban en orden y no permanecieron demasiado tiempo expuestos al sol.

Además, las brigadas de voluntarios estuvieron auxiliados a quienes iban llegando para ordenar sus documentos.

Elementos de seguridad municipal, al igual que estatal permanecieron en la zona para evitar tráfico en la calle que conecta al hospital del Issste.

Con información de Silvino Cuate

*JR *BC

Con información de Diario Puntual