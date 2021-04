Se vacunará a maestros de Aguascalientes, hasta que se tenga semáforo verde | Newsweek México

Para iniciar la vacunación contra el Covid-19 a maestros y trabajadores de la educación para anticipar el regreso a clases presenciales, primero Aguascalientes deberá transitar del color amarillo al verde en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, así lo informó el coordinador de Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, Aldo Ruíz Sánchez.

“Aquí estamos aún en amarillo, una vez estando en verde vamos a aplicarles las dosis a los maestros”.

Este martes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) refrendó su postura, de que la plantilla magisterial únicamente regresará a las actividades presenciales hasta que se garanticen las tres “V”: que el semáforo epidemiológico sea verde, se vacune a los trabajadores educativos y la decisión de volver a las clases presenciales sea voluntaria.

Aunque el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, ha señalado que hay 35 mil trabajadores de la educación censados, el gobierno federal únicamente estaría considerando vacunar a 12 mil, que son los docentes que se encuentran frente al aula, que serían los de mayor exposición a posibles contagios de Covid-19.

“Se les va a dar prioridad a los maestros que tienen función frente a un grupo, que son 12 mil, pero también a aquellos que hacen funcionar al plantel, pero sólo cuando el semáforo esté en color verde”, reiteró.

Lo anterior lo expresó durante la jornada de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-Covid en Jesús María, en donde se colocaron 7 mil 300 dosis a adultos mayores de 60 años de edad.

Al respecto, Ruíz Sánchez señaló que en el resto de la semana se regresará a los municipios de Asientos y Tepezalá, entre otros.

Posteriormente, seguirán los municipios de Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia, en donde se aplicó la vacuna de AstraZeneca, la cual permite un espacio de hasta 84 días entre cada dosis.

“Esa vacuna es más noble en su tiempo de segunda dosis, está garantizada, estamos en tiempo y vamos a ir para allá”.

Finalmente, el funcionario federal indicó que en Calvillo hubo un 10% de personas de la tercera edad que no acudieron a aplicarse la segunda dosis de la vacuna, a pesar de que se les llamó por teléfono e incluso se les buscó en sus domicilios.

“Del 100% de las personas sólo el 10% no se la aplicó por razones que desconocemos, pero la aplicación es voluntaria y ahí no podemos hacer nada; allá tuvimos un rezago de 90 y tantas personas que ya no acudieron, ya se les buscó y estaban fuera, otros ya no quisieron ponerse la segunda dosis, sólo hubo un margen de 15 personas que no ubicamos ni en teléfono ni en su casa, pero es voluntaria al final de cuentas”, finalizó.