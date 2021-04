Se manifiestan médicos del sector privado de Aguascalientes para exigir vacunas | Newsweek México

Médicos y trabajadores de la salud de hospitales y clínicas privadas de Aguascalientes se sumaron a la serie de manifestaciones que llevaron a cabo en varias ciudades del país para exigir que este sector sea considerado por el gobierno federal en la estrategia de vacunación contra el Covid-19.

En la Plaza de Armas se congregaron poco más de 10 trabajadores de la salud del sector privado, quiénes dieron a conocer a los medios de comunicación un manifiesto en el que plasman sus argumentos para que puedan ser incluidos en la vacunación, al igual que los demás grupos vulnerables.

De acuerdo al infectólogo integrante del grupo consultor de Enfermedades Infecciosas del Colegio de Medicina Interna de México, Francisco Márquez Díaz, hay más de 2 mil médicos y trabajadores de la salud de hospitales privados en la entidad que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, por no formar parte de la primera línea de atención, lo que los coloca en un grado mayor de vulnerabilidad por contagios.

“No son cifras inalcanzables, estamos hablando de una cantidad que se puede cubrir fácilmente, incluyendo a los médicos residentes, internos, es una cantidad posible, porque apenas estaríamos sumando a más de un millón de ciudadanos en México, y esto es un porcentaje bajo si queremos fortalecer los sistemas de salud de los mexicanos”.

En los resultados de “La estadística de salud en establecimientos particulares en 2019”, a nivel nacional se tenía un registro de 92 mil 169 médicos, de los cuáles el 83.3% son médicos contratados directamente por el paciente y el 16.7% son médicos que laboran en hospitales y clínicas privadas.

En el panorama nacional, Aguascalientes ocupa el quinto lugar en tasa más alta de egresos por cada mil habitantes, con 19.2 egresos de hospitales privados, por encima de la media nacional que es de 15.3%. Por encima de la entidad se encuentran la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California.

Durante el año de pandemia, los médicos privados se han visto muy afectados en Aguascalientes, ya que se han registrado 52 defunciones de integrantes de este sector, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes: 22 médicos, 13 enfermeras y enfermeros, tres paramédicos de la Cruz Roja y 14 en personal de otro tipo de funciones (administrativas, cocina, limpieza, etc…).

“Hay mucho personal expuesto y esperar a recibir una vacuna por grupo de edad, permite que el personal siga exponiéndose y siga teniendo riesgo; estamos señalando con esto, que a partir de que se está vacunando a personal de salud y se está discriminando a otra parte del sector, estos fallecimientos que ocurran, obviamente serán responsabilidad de las autoridades que no protegieron a estos trabajadores de la salud”, recriminó.

De acuerdo al colegio de médicos, la mayor cantidad de defunciones del personal de salud se han registrado en médicos de primer contacto con los pacientes (27%), mientras que sólo el 7% se han presentado en médicos que se encuentran en áreas Covid de los hospitales.

Aunado a esto, la organización Amnistía Internacional señala que México ha sido el país con mayor número de defunciones en el personal de salud, incluso por encima de los Estados Unidos, por lo cual lamentan la postura del gobierno federal de excluir al sector privado de la salud de la estrategia de vacunación.

“Las muertes que ocurran en personal de salud no vacunado por acciones intangibles de discriminación quedarán como una huella de deshonra de un gobierno que ignoró el peligro de exposición de su personal de salud, y que sabiendo cómo protegerlo, les abandonó sin justificación y sin motivo en una lucha desigual”, señala el manifiesto de los médicos.

En días anteriores, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los médicos privados esperar para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación; se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie”, señaló.