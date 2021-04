Rogelio López Maya encargado de SSP en Puebla arma show policiaco por andar de jarra | Newsweek México

Rogelio López Maya, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), fue sorprendido en San Pedro Cholula por un operativo para detectar alcoholemia.

Los hechos sucedieron el sábado por la noche, iba en un vehículo BMW 120i color blanco, placas RDM-651-C, y al intentar aplicarle la prueba de alcoholemia se resistió.

El funcionario estatal iba sin escoltas, pero en cuestión de minutos unos 20 policías estatales llegaron al lugar con espectacular despliegue para “rescatar al jefe” al parecer de una situación harta complicada, como si fuera un operativo de rescate arribaron amenazantes y apuntando a los “peligrosos” agentes de vialidad de Cholula.

Sin embargo, lo que no contaban era con grabaciones de video en donde se aprecia a López Maya y la actitud de los policías estatales.

Los agentes viales de San Pedro Cholula armados de valor no liberaron a Rogelio López y no permitieron que policías estatales se lo llevaran. El funcionario estatal fue llevado a la Comisaría y liberado momentos después, pero no se pudo ir con su coche.

