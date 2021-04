EU: contrabandistas lanzan a dos niñas de tres y cinco años desde el muro fronterizo | Newsweek México

DOS MENORES de tres y cinco años fueron rescatadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) este martes luego que el operador de una cámara de vigilancia alertara a agentes de un retén.

“Los contrabandistas, al amparo de la noche, escalaron un muro fronterizo de 4.5 metros y dejaron cruelmente a las dos niñas pequeñas en medio del desierto de Nuevo México. Las niñas, de 3 y 5 años, se quedaron a millas de la residencia más cercana”, informó, Gloria I. Chavez, agente de la Patrulla Fronteriza de El Paso.

La patrulla fronteriza informó que las hermanas son oriundas de Ecuador; las imágenes muestran que dos contrabandista huyen tras aventar a las niñas al lado norte de la línea fronteriza internacional.

Las dos niñas estaban despiertas cuando los agentes se pusieron en contacto con ellas, según CBP, poco después fueron trasladadas a un hospital local por razones de precaución y evaluación.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021