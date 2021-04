Día Mundial del Libro; Los 10 grandes sobre literatura deportiva | Newsweek México

Esta semana, para ser precisos, el 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Fue una proclamación de la UNESCO en 1995, debido a que, en esa fecha, murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. También coincide con el nacimiento o el fallecimiento de otros grandes autores como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y Vladimir Nabokov.

Y, en este espacio semanal, donde escribimos sobre literatura deportiva, y en el que también buscamos fomentar la lectura, aprovecho para presentarle la lista de los diez mejores libros que he leído o que más me han gustado sobre este género, de entre una biblioteca personal de cerca de medio millar, donde el 99 por ciento de las obras, tiene que ver con el futbol y los deportes, ya sean crónicas, perfiles, narrativa, cuentos y novela.

Les recomiendo solo 10 porque, en el futbol es una cifra mágica, es el número que han usado la mayoría de los grandes como Pelé, Diego Maradona, Lio Messi, Ronaldinho, Michel Platini, Roberto Baggio, Zinedine Zidane y “El Pibe” Valderrama, entre otros.

El orden es lo de menos, desde luego que los títulos son importantes, y puedo asegurar que cualquiera de ellos los “atrapará” y los invitará a leer o seguir leyendo, no solo estas diez obras sino otras, otras y otras, no solo sobre este género literario, sino de todos.

1.- El Silencio del Héroe de Gay Talese. Editado en 2010 por Alfaguara.

2.- El Fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Editado en 1991 por Siglo XXI Editores.

3.- Toda la Verdad. Mike Tyson. Editado en 2015 por Duomo Ediciones.

4.- Open. Andre Agassi. Memorias. Editado en 2014 por Duomo Ediciones.

5.- Pistorius. La Sombra de la Verdad de John Carlin. Editado en 2014 por Editorial Planeta.

6.- Mercado de Invierno de Phillip Kerr. Editado en 2015 por RBA.

7.- La Pena máxima de Santiago Roncagliolo. Editado en 2014 por Alfaguara.

8.- Dios es Redondo de Juan Villoro. Editado en 2006 por Planeta.

9.- Tarjeta Roja de Ken Bensinger. Editado en 2018 por Editorial Planeta.

10.- Papeles en el Viento de Eduardo Sacheri. Editado por Alfaguara en 2011.

Insisto, hay muchos títulos para engrosar la lista, 11, 12, 20 o más, hablando de literatura deportiva, pero para comenzar o seguir leyendo, estas son buenas recomendaciones.

