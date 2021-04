Cambios en candidaturas ya no aparecerían en boletas electorales: IEE | Newsweek México

Los posibles cambios de candidaturas por causas de fuerza mayor, renuncia o por determinación de los tribunales electorales, ya no podrían aparecer en las boletas electorales, ya que el proceso de impresión ha comenzado desde hace más de una semana, así lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz.

Los partidos políticos tendrán hasta el 17 de mayo para realizar sustituciones de candidaturas en sus listas de mayoría relativa o de representación proporcional por situaciones de fuerza mayor, como defunción o renuncia de los candidatos, sin embargo, sus nombres ya no aparecerían en las boletas electorales.

“Ya están en marcha los trabajos de impresión de la documentación electoral que, por ende, cualquier modificación que se registre en sus planillas ya no iban a poder impactarse en la boleta”.

Lo anterior, debido a que un cambio en las fechas de impresión de las boletas electorales provocaría un retraso en el resto de actividades que se tienen que llevar a cabo, lo que podría poner en riesgo la disponibilidad del material electoral para la jornada de los comicios el 6 de junio.

“Ya no hay posibilidad de ningún movimiento de fechas porque ahí sí se pondría en riesgo el calendario de la impresión y es una cadena, si nos entregan tarde las boletas electorales, empezamos tarde los trabajos de sellado, enfajillado, integración de paquetes, y eso nos va a llevar a que entreguemos tarde los paquetes electorales, que tienen que entregarse a los presidentes de casilla cinco días antes de la jornada”.

Landeros Ortiz mencionó que el único caso especial fue el del partido Fuerza por México, que previamente no había registrado candidatos a los ayuntamientos de Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, pero que posteriormente el Tribunal Electoral del Estado resolvió la procedencia del registro de sus planillas, por lo que el IEE tuvo que modificar la logística de impresión para incluir el logotipo del partido y el nombre de los candidatos en las boletas electorales.

“Esto se resolvió después de la sentencia del tribunal local que le abre la puerta al partido Fuerza por México, que había quedado sin candidato en estos dos municipios, ahí el diseño de la boleta no llevaba ni el recuadro del partido, por lo que tuvimos que modificar la logística de impresión, volver a diseñar una boleta específica para estos municipios”, comentó.

Ciudadanos inconformes con candidaturas en MORENA podrán hacer campaña, pero los votos se considerarán como nulos: IEE

En otro tema, el consejero presidente del órgano electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, señaló que los ciudadanos inconformes por el proceso de elección de candidatos en MORENA que anunciaron que llevarían a cabo una campaña alterna, podrán hacerlo, aunque los votos que pudieran anotarse a su nombre serán considerados como nulos.

“Hasta este momento no estarían incumpliendo en prácticamente nada, aquí la idea es que haya estabilidad en los partidos políticos; no van a poder pedir el voto por ellos, podrán poner el nombre en el recuadro, pueden votar por Cantinflas, por Batman, pero cualquier nombre que se impacte en la boleta que no sea candidato será considerado como un voto nulo”.

Este martes, en rueda de prensa, la ciudadana Carmen González señaló que a partir del 24 de abril iniciará una campaña electoral tras no ser considerada como candidata por el municipio de Jesús María.

“Estoy puesta y dispuesta para dar la batalla como candidata no registrada por el municipio de Jesús María. Creo que el lugar que ahorita ocupa la candidata es un lugar usurpado, porque de la noche a la mañana la señora (Karla Espinoza) se hizo morenista y nos dejaron fuera a gente que tenemos tiempo de seguir los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.