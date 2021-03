Vallas en Palacio Nacional son contra infiltrados | Newsweek México

Luego de especulaciones y comentarios por las vallas que protegen al Palacio Nacional y edificios históricos en la Ciudad de México en la marcha que se espera por el Día de la Mujer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que son para protegerse de los infiltrados que buscan causar daños mas que expresarse.

“Y allá en la Ciudad de México pusieron también -aprovecho para informarlo- una valla porque va a haber una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño”.

“Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública, ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas”, explicó.

En su gira por Yucatán, reiteró quien quiera manifestarse, incluso gritar y hasta insultar puede hacerlo, nunca va a reprimir al pueblo, pero si se tienen que evitar las provocaciones, porque hay gente que quiere causar solamente daño.

López Obrador dijo a sus adversarios que lo critican, que no se confundan porque no tiene miedo, sino no quiere gente herida, ni lastimar a los edificios históricos, que se dañan cada vez que los pintan y hay que despintarlos.

“Pero eso que no se confunda. No es miedo. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al palacio, es para que no haya provocación”, aseguró.

Explicó que en la anterior protesta que usaron bombas molotov contra la puerta del Palacio Nacional, querían lastimar a las personas y su obligación es garantizar la paz y tranquilidad sin represión.