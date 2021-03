Texas levanta el uso obligatorio de mascarilla y abre su economía al 100% | Newsweek México

EL gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció el martes el fin del uso obligatorio de mascarillas y la reapertura total de los comercios, estimando que el segundo estado más poblado de Estados Unidos tiene “los medios para proteger” a su población del coronavirus.

“A partir del próximo miércoles, todos los comercios de todo tipo podrán abrir al 100% de su capacidad”, afirmó el gobernador en un decreto que “pone fin, en todo el estado, a la obligatoriedad del uso de mascarillas”, vigente desde julio de 2020.

“Gracias a los avances médicos en materia de vacunas y tratamientos con anticuerpos, Texas tiene ahora los medios para proteger a sus habitantes del virus”, dijo Abbott,en un discurso dirigido a miembros de la Cámara de Comercio de Lubbock, en el noroeste del estado.

NEW: Issuing an executive order to lift the mask mandate and open Texas to 100 percent. pic.twitter.com/P4UywmWeuN

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 2, 2021