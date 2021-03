Así suenan los disparos láser en Marte registrados por Perseverance | Newsweek México

LA misión del rover Perseverance de la NASA en Marte ha difundido los primeros registros acústicos de impactos láser con uno de sus instrumentos para analizar una roca del cráter Jezero.

Se escuchan los sonidos de 30 impactos, algunos un poco más fuertes que otros, registrados por el micrófono del instrumento SuperCam. El objetivo es vaporizar parte de los elementos para estudiar su espectro

Las variaciones en la intensidad de los sonidos cambiantes proporcionarán información sobre la estructura física de los objetivos, como su dureza relativa o la presencia de recubrimientos de intemperie, explica en un comunicado.

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy

