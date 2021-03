Se reanuda el tráfico en el Canal de Suez tras ser desencallado el buque "Even Given" | Newsweek México

La Autoridad del canal de Suez (SCA) anunció este lunes la “reanudación del tráfico” en esta estratégica vía marítima, que estuvo obstruida casi una semana por la varadura del gigantesco portacontenedores “Ever Given”.

“El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, anunció la reanudación del tráfico en el canal”, anunció la SCA en un comunicado.

El lunes al amanecer, el barco de 400 metros de largo y más de 220,000 toneladas, había comenzado a moverse, después de la liberación de su popa, inmovilizada en la orilla occidental del canal.

Las maniobras continuaron con la ayuda de varios remolcadores, hasta que el buque se encontró de nuevo brevemente atascado en el canal.

