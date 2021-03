Rehabilitan acceso a Chicahuales en Jesús María | Newsweek México

Después de 20 años la calle Feliciano Martínez Cruz fue rehabilitada en su totalidad y se convierte en la obra más grande en la que ha invertido el Gobierno Municipal de Jesús María para pavimentación, pues se aplicaron 5.4 millones de pesos para beneficio de por lo menos cuatro mil habitantes.

“Agradezco mucho su entusiasmo, yo igual que ustedes me siento muy contento y satisfecho porque a pesar de las complicaciones para lograr la rehabilitación, logramos concluir esta obra; ahora en Chicahuales tienen una entrada digna que dará plusvalía a sus casas”, afirmó José Antonio Arámbula López, presidente municipal.

Al inaugurar la obra el alcalde recordó que esta vialidad es una de las más transitadas en la cabecera municipal, por ello la rehabilitación era impostergable. Asimismo, añadió que los trabajos requirieron esfuerzos extraordinarios tanto en presupuesto como en trabajo humano, pues tanto las redes como el pavimento tuvieron que sustituirse por completo.

“Estaba en tan mal estado la calle desde la base, que tuvimos que sacar dinero de donde pudimos para no dejar abandonada la obra. No solo fueron las redes y el pavimento, también se construyeron banquetas amplias y transitables para que las personas no tengan que bajarse al arroyo vehicular y además ya giré instrucciones para continuar con el mejoramiento de esta colonia con un paradero de autobús amplio y seguro para todos ustedes”.

Al explicar los trabajos el titular de Obras Públicas, Jorge Luis Vega informó que se realizó la construcción de 3,021 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 498 metros lineales de guarniciones y 707 metros cuadrados de banquetas, así como la rehabilitación de 290 metros lineales de red de alcantarillado y agua potable.

Por su parte, César García Estrada director de CAPAS, añadió la calidad de los trabajos tiene garantía de vida de por los menos 30 años, por lo cual no estará permitido abrir el suelo para ninguna cuestión ya que incluso por acuerdo de los propietarios de predios y casas habitación “dejamos todos los contratos realizados esperemos por tanto este concreto no se va abrir, este contrato para nuevas instalaciones ese es parte de nuestro compromiso para continuar haciendo obras de calidad”.

En la inauguración también estuvieron presentes los regidores Adriana Azpeitia César Medina y vecinos del lugar.