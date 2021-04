Próxima semana se comenzarán a aplicar segundas dosis en municipios del interior | Newsweek México

Durante la próxima semana se prevé concluir con la vacunación de las primeras dosis de los adultos mayores de 60 años de edad en el municipio de Aguascalientes, y al mismo tiempo regresar a los demás municipios para la aplicación de las segundas dosis, así lo señaló el coordinador de Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruíz Sánchez.

“Vamos a hacerlo de forma simultánea para acabar rápido, luego seguirá el universo de personas de 50 a 59 años de edad, que es más grande, mientras más joven sea el rango de edad más personas hay, vamos a estar simultáneos con las segundas dosis”.

Indicó que, conforme se vaya concluyendo la primera etapa de vacunación en la capital, se llevará a cabo el término de los esquemas de vacunación en los municipios del interior a través de las brigadas Correcaminos.

Al respecto, dijo que Pabellón de Arteaga podría ser uno de los primeros municipios en iniciar la aplicación de la segunda dosis, ya que ahí se aplicó la vacuna de Pfizer/BioNTech, que es la fórmula que permite una menor cantidad de tiempo entre ambas dosis.

“En los primeros días de abril vamos a ir a Pabellón, a la segunda dosis, y así nos vamos a ir trasladando, porque ahí aplicamos Pfizer y esa sólo nos permite un lapso de 45 días”.

Por su parte, la segunda dosis de los municipios de Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia podría demorar más días, ya que la vacuna de AstraZeneca, que ahí se aplicó permite más días entre las dos dosis.

El funcionario federal refirió que para las jornadas de vacunación de los días santos (jueves a domingo), se cuenta con 35 mil dosis de la vacuna de Sinovac, las cuáles serán aplicadas a los adultos mayores de 60 años de edad de la capital, avanzando conforme a las letras del abecedario.

“Para estos cuatros días ya tenemos listas 35 mil dosis, ya las tenemos y las vamos a aplicar esta semana, se va a aplicar Sinovac, es la que tenemos”, añadió.

En este sentido, dijo que el registro en línea en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ sirvió para cuantificar las personas por cada apellido, con lo que se puede medir las dosis que se requerirían para cada letra.

“Vamos a dedicar viernes y sábado a la letra M, que es de los que más tenemos, entonces vamos a dedicarle dos días a esa letra, para eso sirvió la aplicación, para saber cuántas personas tenemos de cada letra y sobre esa situación nosotros darnos una idea de cómo van a estar las jornadas”.

Por último, Aldo Ruíz hizo un llamado a la población para que en Semana Santa se anteponga la salud y se evite salir de vacaciones para mantener la tendencia de la pandemia a la baja en la entidad.

“Ya he recibido mensajes de personas que saldrán de vacaciones y por eso no podrán ir a vacunarse, pero queremos pedirles que prioricen la salud, no estamos con el semáforo tan agradable para salir a vacacionar, es un arriesgue muy fuerte, por eso que se priorice la salud”, finalizó.