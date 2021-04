Presenta PRI su planilla para el ayuntamiento de Aguascalientes | Newsweek México

Antonio Lugo Morales, delegado del CEN y presidente del CDE del PRI, junto con la secretaria general, Leslie Atilano Tapia, presentaron la planilla de regidores que encabeza Norma Guel Saldívar para la presidencia municipal de Aguascalientes

Lugo Morales, en medio de la emoción priista al grito de “vamos a ganar y unidad, unidad” agradeció la presencia del expresidente Herminio Ventura Rodríguez, a los candidatos a presidentes municipales, los candidatos a diputados federales y los 18 distritos a diputados locales, además de sectores y organizaciones, ante ellos refrendó el compromiso de nuestro presidente nacional tricolor Alejandro Moreno Cárdenas y de la secretaria general Carolina Viggiano de respaldar a todas y nuestros abanderados.

“Que importante constatar que la familia priista de Aguascalientes está reunida para expresar el reconocimiento a una planilla ganadora, además de candidatas y candidatos que van por Aguascalientes con las mejores propuestas, decirles que el CEN estará en todo momento respaldando sus candidaturas”.

A los adversarios les dijo de manera respetuosa que en el PRI tenemos a los que van a gobernar, que llegarán con propuestas a las presidencias municipales y a las cámaras de legisladores federales y locales.

A todas las expresiones del PRI, de manera respetuosa les manifestó que las puertas del PRI están abiertas para que se vengan a sumar al trabajo institucional.

“Aquí estoy, aquí está Norma Guel y no me rajo y ni me bajo”, aseguró Norma Guel Saldívar, candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes tras presentar a su planilla de regidores, y agradecer la presencia de los priistas que verdaderamente han sudado la camiseta del PRI y la traen bien puesta para salir con ella a las calles a buscar la confianza de los ciudadanos.

“Reconozco el valor y el coraje de hombres y mujeres comprometidos que habrán de acompañarme en este reto. Y Para quienes se preguntan – ¿Por qué Norma Guel?, porque soy una mujer comprometida, responsable, una mujer de grandes convicciones y de gran amor por Aguascalientes, soy una mujer institucional que acepta y atiende el llamado de su partido, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional”.

Destacó que desde niña con su familia estuvo en su casa, creciendo en el PRI, y como ella quienes estamos de toda la vida en el instituto sabemos lo que representa el tricolor, y que como en cualquier familia las diferencias las superamos para seguir trabajado de manera fuerte y solidaria e institucional.

Manifestó su amor por la tierra y su familia que la vio nacer, se preparó profesionalmente para tomar la encomienda del recto del proyecto que hoy en día encabeza.

Convocó a todos los militantes, simpatizantes y en general a la sociedad a reconciliarnos para trabajar un mismo sentido, hombro a hombro ya que todas las voces son importantes, “y los invito a que nos sumemos y seamos una sola voz”.

Dijo que es momento de dar la cara, entregar corazón, entregar todo nuestro esfuerzo por Aguascalientes, olvidarnos de las diferencias juntos para lograr el progreso y el éxito.

“La fortaleza del PRI es salir unidos y hoy se abre una nueva oportunidad para hacer las cosas bien para demostrar que se puede hacer el bien. El PRI es grande olvidémonos de intereses personales y recordemos en todo momento que Aguascalientes debe estar por encima de todo y de todos”.

Lamentó desilusionar a quienes piensan que el PRI está derrotad y dividido, por el contrario, los priistas salimos fortalecidos, junto cerrando filas, de pie los priistas de convicción, de corazón y los que verdaderamente estamos dispuestos a salir a dar la cara por la institución.

Para concluir la maestra secretaria general, Leslie Atilano Tapia, destacó que el PRI es de todas y todos los militantes que lo conformamos y trabajamos por fortalecerlo día con día con nuestro trabajo y lealtad.

“Es momento de unirnos y salir fortalecidos para dar la lucha afuera, y demostrarles a los opositores que unidos trabajamos con el respaldo y toda la fuerza de los ciudadanos que nos seguimos leales trabajando por el bien de Aguascalientes”.