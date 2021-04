El Pentágono levantará las restricciones en el Ejército para las personas trans | Newsweek México

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha avanzado este miércoles que se revertirán algunas de las políticas impuestas por la anterior Administración de Donald Trump.

Kirby ha señalado que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, “cree firmemente que la fuerza prospera cuando está compuesta por diversos estadounidenses que pueden cumplir con los altos estándares del servicio militar”, así como “una fuerza inclusiva que fortalezca la seguridad nacional”.

Trans rights are human rights, and on this #TransDayOfVisibility , I’m pleased to announce we’ve updated DoD policy on the open service of transgender individuals. The update reinforces our prior decision to allow recruitment, retention, and care of qualified trans individuals. pic.twitter.com/JJZhtr7uYI

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 31, 2021