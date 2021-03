México anuncia restricciones en las fronteras norte y sur por COVID-19 | Newsweek México

PARA prevenir la propagación del COVID-19, el gobierno de México anunció que a partir del 19 de marzo se impondrán restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en las fronteras norte y sur del país.

Según el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también se desplegarán medidas de control sanitario en ambas fronteras.

Tanto las restricciones al tránsito no esencial así como las medidas sanitarias, estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de abril de 2021.

Desde marzo de 2020 se mantiene una restricción terrestre a viajes no esenciales en la frontera con Estados Unidos, pero hasta ahora no se había implementado algo similar en el sur del país.

Al mismo tiempo, la administración de Joe Biden anunció medidas similares en sus fronteras con Canadá y México.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, dichas fronteras permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de abril.

Esto, como medida para evitar la propagación del COVID-19 al tiempo que se garantizan los flujos continuos de comercio y viajes esenciales.

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021