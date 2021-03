IEA no puede supervisar escuelas “patito”, padres de familia deben hacerlo | Newsweek México

En Aguascalientes existen 312 preparatorias y bachilleratos, públicos y privados, que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), sin embargo, proliferan otras instituciones que no cuentan con las acreditaciones para avalar los estudios, por lo que podrían incurrir en el delito de fraude.

El director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, señaló que en estos casos no se puede supervisar que las instituciones cuenten con los registros académicos correspondientes, ya que no se cuenta con facultad ejecutora, y únicamente se puede actuar con los que están formalmente establecidos.

“No tenemos nosotros un equipo de supervisión, viendo qué escuelas están y diciéndoles que no sigan en ese asunto, no hay una supervisión que pueda inhibirlos o quitarlos de esas situaciones; las escuelas que sí tenemos en nuestro registro sí tienen supervisión para llevar a cabo los planes de estudio, que se estén llevando a cabo las horas que están pactadas, que se estén cubriendo las certificaciones, entre otras, pero las que no nos pertenecen, nosotros no podemos ser supervisores de estas”.

Las únicas instancias que pueden emitir un RVOE en Aguascalientes son la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

El funcionario estatal indicó que, ante la falta de un equipo de supervisión que verifique el status de cada institución, la responsabilidad recae en los padres de familia, quiénes deben corroborar que la documentación sea válida y vigente.

“Yo lo primero que tengo que hacer es ir a ver cuáles son las carreras, los mecanismos, las certificaciones que dan, que sea una institución establecida, pero yo como interesado o como padre de familia, necesito saber que la institución tiene lo que mi hija o hijo necesita, no somos ‘policías educativos’, no es la función, incluso si nosotros entramos a estas escuelas que no dependen de nosotros, podríamos ser objeto de alguna demanda por invadir una propiedad ajena”.

Para ello, en la página del IEA se encuentra la lista de instituciones de educación media superior y superior que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para verificar las que se encuentran legalmente establecidos, y las que son “patito”, agregó el director de Educación Media y Superior, Gustavo Martínez Romero.

“En la página del instituto hay una lista de RVOES, una lista de las instituciones con los registros vigentes, y eso lo hemos estado reiterando con los padres de familia, con los inversionistas, empresarios y alumnos, porque hay una línea recurrente de comunicación de que si tienen o no, hay que difundir más esa lista”.

Silva Perezchica agregó que existen otros casos de escuelas a las que se les vence la vigencia del RVOE, por lo que deben mantener actualizadas sus acreditaciones de forma permanente.

“Hay escuelas que se les termina la incorporación y deben realizar sus procesos para tener vigencia, porque esta acreditación les dura cierto tiempo nada más, también ahí se debe poner atención”, resaltó.

Padres de familia denuncian fraude de preparatoria sin RVOE

Lo anterior fue cuestionado al titular del IEA luego de que un grupo de padres de familia de alumnos del bachillerato de la Universidad Las Américas (ULA), de la carrera técnica de Enfermería, presentaran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de fraude, luego de que, al cuestionar sobre la validez de los estudios de sus hijos, se les informó que la institución no contaba con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Yesenia Ramos Hernández, una de las madres de familia afectadas, comentó que fue la semana pasada cuando se constató que la institución no estaba registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que ahora se busca que los directivos resarzan los gastos que las familias han tenido que hacer para que sus hijos estudien en su plantel.

“La semana pasada nos dimos cuenta que la escuela no está certificada ante la SEP, cosa que nosotros no sabíamos, porque cuando yo inscribí a mi hija nos dijeron que sí estaba registrada, que no había ningún problema, pero una madre de familia fue a dar de baja a su hija porque iba a entrar a otra institución y ahí se dio cuenta que la escuela no estaba registrada ante la SEP y no le quisieron dar los certificados ni la documentación”.

Hasta el momento, los gastos de colegiaturas y de indumentaria para los estudios de su hija suman los 50 mil pesos, pero lo más importante son los dos años perdidos tras estudiar en dicha institución.

“Hemos gastado muchísimo, ahorita llevamos la cuenta de que son alrededor de 50 mil pesos en libros, zapatos, uniformes y colegiaturas, entonces es algo muy injusto, además del tiempo que mi hija estuvo ahí en la escuela”, añadió.

Otra de las madres, Adriana Hernández, incluso hizo un llamado a las autoridades para que ya no se permita la operación de dicha institución, a fin de evitar más víctimas de fraude.

“Estamos pidiendo que cierren esa institución y que las personas se hagan responsables y nos devuelvan todos los gastos durante todo el tiempo que nuestros hijos estuvieron estudiando”.

Previamente, los paterfamilias sostuvieron una reunión con el director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, en donde se les advirtió de la falta del RVOE federal para la carrera técnica de Enfermería, por lo que ahora se tendrá que llevar a cabo un proceso legal entre la institución y las personas afectadas.

“Incluso con esos padres de familia ya nos habíamos reunido y ya les habíamos dicho que no había una autorización de registro de validez oficial federal, les dijimos, pero la escuela insistió en que era otra cosa, eso se va a arreglar judicialmente ya, administrativamente ya”, concluyó.