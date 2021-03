Es injustificable aumento a tarifa de camiones urbanos: PRD | Newsweek México

Ante la petición de concesionarios de camiones urbanos al Consejo Consultivo del Transporte Público, de aumentar la tarifa de 9.50 a 16.63 pesos, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera, consideró que en las condiciones actuales del servicio un incremento sería injustificable ya que siguen existiendo notables carencias.

“La solicitud de aumentar en más del 70% la tarifa es un insulto a la ciudadanía, no hay otra forma de verlo, creo que tiene que ver con la dinámica que han aprendido ya en cada negociación, pedir mucho para ver si les aprueban la mitad o la tercera parte, y entonces se habla de aumentar la tarifa a más de 16 pesos, es absurdo y es un insulto”.

Aunque los costos de las refacciones y los combustibles han ido en aumento en los meses recientes, la economía familiar no puede costear los gastos de operación, ya que también el bolsillo de los ciudadanos ha quedado afectado por los efectos de la pandemia del Covid-19.

“Es injustificable un aumento a las tarifas cuando vemos cómo ha afectado la pandemia a la economía familiar, cómo hay insensibilidad de decir que incrementen el costo de la tarifa en esa proporción, es un abuso; han incrementado los costos de las refacciones, del diésel, claro, pero no justifica un incremento de ese tipo”.

El dirigente del Sol Azteca en el estado mencionó que, a pesar de que se ha avanzado en el servicio en algunos aspectos como la implementación de tecnología y cámaras de seguridad en la mayoría de las unidades, o la conclusión de las terminales YoVoy, aún se siguen teniendo problemas en los recorridos de algunas rutas.

“Es curioso como en estos últimos 10 años la población de Aguascalientes ha incrementado y los usuarios del camión han ido a la baja; que el camión pase a tiempo, que el usuario sepa que cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, pase su ruta, y que no se va a tener que esperar más tiempo, eso no tiene que ver con incrementar la tarifa”, subrayó.

El ex legislador, que impulsó la creación de la Ley de Movilidad, hizo un llamado para que las autoridades estatales no cedan a los chantajes de los concesionarios y se nieguen a avalar un aumento en las tarifas del transporte público, hasta en tanto no se cumplen los compromisos de mejora en los diversos rubros del servicio.

“No puede gobierno del estado ceder a los chantajes de los concesionarios y ceder un aumento de 50 centavos o un peso si no hay las mejorías palpables para la ciudadanía”.

Cabe destacar que, de acuerdo a la legislación, el Consejo Consultivo del Transporte Público debe definir antes del 31 de marzo las tarifas que aplicarán para las modalidades del transporte público (camiones urbanos, taxis y combis del servicio foráneo), y posteriormente deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que puedan comenzar a aplicarse.