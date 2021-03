Es gobierno yucateco cómplice en violencia de género | Newsweek México

Yucatán es una de la entidades donde las mujeres sufren más represión y violencia tanto doméstica de forma física, como emocional, sexual y patrimonial, denunciaron colectivos de mujeres yucatecas en el Día Internacional de la Mujer.

En Mérida desde temprana hora las mujeres se hicieron presentes en el Monumento a la Patria, que ha sido tomado como el foro abierto y popular para expresarse. También hubo otro grupo que se manifestó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno.

No se reportó violencia ni trifulcas urbanas, y las mujeres de diferentes colectivos feministas reiteraron que la violencia contra las mujeres no ha disminuido sino que incluso, por la pandemia se ha incrementado bajo la complicidad oficial, y a la fecha no se conoce el impacto real en toda la entidad.

La queja generalizada es que desde el gobierno que encabeza Mauricio Vila no hay responsabilidad gubernamental para protegerlas, ni siquiera existen políticas públicas realmente enfocadas en la prevención de todos los tipos de violencia.

El segmento de mujeres mayas y de mujeres pobres, dijeron son las más golpeados por la violencia de género, generando a su vez más pobreza y lanzando cada día a más féminas a las calles a buscar trabajo en la informalidad.

Los colectivos criticaron que el modelo de impartición de justicia en Yucatán es discriminatorio y enfrenta un gran rezago en los procesos que lleva, dejando en la indefensión e incertidumbre a mujeres, niñas y niños yucatecos.

Agregaron que la falta de personal y la falta de compromiso ciudadano, han dejado una Fiscalía lenta e incapaz de cumplir con la protección de las mujeres en Yucatán.

El grupo #UnDíaPorTodas consideró que las mujeres yucatecas no están representadas en el llamado movimiento feminista actual y sus auténticas necesidades no están siendo defendidas.

Es urgente, dijeron, poner un alto a la impunidad y a la complicidad ante asesinos y violadores, así como imponer penas más severas y dejar de criminalizar a las mujeres que se areven a denunciar.