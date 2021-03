Dobla la manos Rosario Robles y ofrece ser culpable | Newsweek México

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y extitular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, dobló las manos y ofrece declararse culpable en un juicio oral abreviado que la dejaría en prisión alrededor de seis años.

La exfuncionaria tiene más de un año y medio en prisión acusada de ser la artífice de un fraude contra el erario público por más de 5,000 millones de pesos, llamado la “Estafa Maestra” donde se dispersaron fondos públicos a universidades y empresas fantasma, pero en realidad llegaron a otras manos.

Rosario Robles entregó su propuesta a la Fiscalía General de la República (FGR), que debe decidir antes del 26 de marzo.

El acuerdo no incluye la reparación del daño que consiste en devolver los poco más 5,000 millones de pesos presuntamente desviados y motivo de la acusación.

La FGR le ha abierto diferentes averiguaciones prácticamente por el mismo delito, incluyendo ejercicio indebido del ejercicio público y pide 21 años de prisión para la experredista.

Después de declarar primero que se trataba de una persecución política, y posteriormente de tratar de buscar ser testigo colaborador como Emilio Lozoya, que lo acusan también de delincuente y no está en la cárcel, o de su Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, quien también participó en la “Estafa maestra” y tiene señalamientos públicos de quedarse 1,632 millones de pesos pero la FGR lo protege al declararse testigo colaborador, Rosario Robles decidió declararse culpable porque no la quieren ayudar.

La exsecretaria de Desarrollo Social acusó ya discriminación de la Fiscalía, porque dice que ni siquiera han enviado agentes investigadores para que indaguen en qué consistía el acuerdo para que fuera testigo colaborador.