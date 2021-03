Definen operativo especial por Semana Santa en Jesús María | Newsweek México

El Consejo de Protección Civil de Jesús María, puso en marcha el Operativo de Semana Santa 2021 que comprende del 1 al 4 de abril y con el cual se pretende regular la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, particularmente en los lugares recreativos del municipio.

“Como sabemos viene una semana compleja para los cuerpos de emergencia. Sabemos que es un periodo religioso, sin embargo la sociedad lo toma como periodo vacacional, es por eso que como cada año nos hemos dado a la tarea de implementar acciones preventivas para evitar o disminuir los riesgos a los que está expuesta la población en general”, expresó el titular de la Coordinación de Protección Civil Roberto López Rodríguez.

Por su parte, el presidente municipal y cabeza de dicho consejo José Antonio Arámbula López, instruyó a los cuerpos de emergencia municipales, mantener una estrecha comunicación y coordinación con autoridades estatales y federales con el fin de acotar el riesgo de desastres durante esta temporada. Además, recordó que en Jesús María se tienen canceladas las manifestaciones de índole religioso por el COVID 19.

Asimismo, durante el desarrollo de la sesión se informó que habrá especial atención en las presas Abelardo L. Rodríguez, Los Arquitos, Chichimeco, La Pileta y San Lorenzo, entre otros embalses, debido a que son puntos de alta afluencia, para ello se estrenaron las siguientes recomendaciones:

No consumir bebidas alcohólicas; no tirar ni arrojar basura; mantener siempre vigilados a los niños; apagar bien las fogatas; no descuidar objetos personales; no nadar en presas y estar atentos a las recomendaciones de las autoridades.