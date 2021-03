Corte Penal Internacional abre investigación por crímenes de guerra en territorios palestinos | Newsweek México

LA fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos, una decisión que Israel calificó de “política”.

Anteriormente, Fatou Bensouda, la fiscal, había declarado que existían “bases razonables” para creer que miembros de las fuerzas israelíes, de las autoridades israelíes, de Hamás y de grupos armados palestinos habían cometido crímenes durante la guerra de Gaza en 2014.

“Confirmo en el día de hoy la apertura de una investigación sobre la situación en Palestina por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)”, declaró en un comunicado.

📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicematters https://t.co/G5Q5hvesJZ

“La investigación abarcará crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron cometidos (…) desde el 13 de junio de 2014”.

Al contrario que Palestina, Israel no adhirió a la CPI y se opone totalmente a la apertura de cualquier instrucción judicial sobre esos sucesos.

La fiscal declaro que la investigación se realizaría “con total independencia y objetividad, sin temores y sin tomar partido” por nadie.

En una resolución histórica, la Corte con sede en La Haya dictaminó hace un mes que puede examinar los asuntos en territorios palestinos.

En diciembre de 2019, la fiscal Fatou Bensouda afirmó que deseaba que se llevara a cabo una investigación completa tras la realización de una preliminar, de cinco años, e instó a la CPI a determinar si su alcance abarcaba los territorios palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el anuncio de la CPI este lunes y afirmó que su decisión refleja “la esencia misma del antisemitismo y de la hipocresía”.

“Defenderemos a cada soldado, cada oficial, cada civil y les prometo que lucharemos por la verdad hasta que esta decisión escandalosa sea anulada”, declaró el mandatario en un discurso televisado.

Previamente, su ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, había calificado la decisión de “política”, afirmando que constituía “un acto de quiebra moral y legal”.

La Autoridad Palestina, en cambio, celebró la decisión de la CPI, y su cancillería afirmó en un comunicado que la investigación es “necesaria y urgente” y llamó a “no politizar el desarrollo de esta investigación independiente”, comprometiéndose a proporcionar “toda la asistencia” necesaria a la CPI para que pueda investigar.

Por su parte, Estados Unidos manifestó su desacuerdo. “Nos oponemos firmemente y estamos decepcionados por el anuncio del fiscal de la CPI”, señaló el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.

En febrero, Washington ya había indicado que se oponía a que Israel fuera investigado porque no es miembro de la corte.

Israel’s 54-years-long military occupation continues to threaten the existence, dignity, and security of the people of Palestine on their land. The int’l community is obliged to assume its responsibilities/hold Israel accountable for its systematic grave violations of int’l law.

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) February 3, 2021