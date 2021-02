Corte Penal Internacional abre camino para investigar crímenes de guerra en Territorios Palestinos ocupados | Newsweek México

LA CORTE Penal Internacional (CPI) dictaminó este viernes que tiene jurisdicción sobre la situación de los Territorios Palestinos ocupados, allanando el camino para que la fiscalía del alto tribunal abra una investigación por crímenes de guerra.

La Sala de Antejuicio I decidió por mayoría (2 a 1), ampliar su jurisdicción para investigar presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Fatou Bensouda, la fiscal de ese tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, le había pedido a la CPI que fallara sobre ese punto. Y ello, tras haber anunciado en diciembre de 2019 que quería abrir una investigación sobre eventuales “crímenes de guerra” –sin designar, no obstante, a sus posibles autores– en los territorios ocupados por Israel.

📢#ICC Office of the Prosecutor welcomes the judicial clarity provided by Pre-Trial Chamber I on the scope of the territorial jurisdiction of the ICC in the Situation in Palestine⤵️ pic.twitter.com/7gjVW5QNcB — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 5, 2021

En reacción, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó este viernes a la CPI de “órgano político” y afirmó que con su decisión, la corte socavaba el “derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo”.

Los palestinos, en cambio, dijeron que se trataba de una “victoria de la justicia”.

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, y el ministro de Exteriores, Riyad al Maliki, han acogido con satisfacción el veredicto.

Israel’s 54-years-long military occupation continues to threaten the existence, dignity, and security of the people of Palestine on their land. The int’l community is obliged to assume its responsibilities/hold Israel accountable for its systematic grave violations of int’l law. — Palestine PLO-NAD (@nadplo) February 3, 2021

Decisión por mayoría

El tribunal ha “decidido, por mayoría, que la jurisdicción territorial de la Corte para la situación en Palestina, un Estado parte de los Estatutos de Roma de la CPI, se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967”, precisó en un comunicado.

Palestina participa en el tribunal, establecido en Holanda en 2002, pero Israel no.

El tribunal matizó que su decisión no fue un fallo sobre el “estado” palestino, pero que como Estado parte del tribunal, el fallo debería ser tratado en línea con una declaración de la Asamblea General de la ONU sobre el “derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

Así, la Corte precisó que con su decisión “no se pronunciaba sobre un diferendo fronterizo en derecho internacional ni prejuzgaba la cuestión de cualquier futura frontera”, sino que tenía el “único objetivo de definir su jurisdicción territorial”.

El gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump ordenó sanciones contra la fiscal y contra otros responsables de la CPI en septiembre.

Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, ordenó medidas contra la corte después de no haber logrado que el tribunal dejara de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.

Pero Estados Unidos también citó el trato dado por la CPI a Israel, aliado suyo.

El caso

Bensouda anunció el 20 de diciembre de 2019 la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

La fiscal jefe del TPI informó de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan “todos los criterios” para abrir una investigación formal.

En este sentido, la jurista de Gambia manifestó que “hay una base razonable” para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde el 3 de junio de 2014.

“Los potenciales casos que surjan serían admisibles. No hay razones sustanciales para pensar que una investigación (formal) no serviría al interés de la Justicia”, arguyó en su comunicado.

Tribunal “político”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la decisión este viernes.

“Hoy, el tribunal probó una vez más que es un órgano político y no una institución judicial”, declaró Netanyahu en un comunicado, considerando que, con su decisión, la CPI socavaba el “derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo”.

En cambio, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, afirmó que el fallo de la CPI era una “victoria para la justicia, la justicia y la humanidad, para los valores de verdad, justicia y libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias”.

“La resolución es un mensaje para los responsables de crímenes: que sus crímenes no prescriben y no quedarán impunes”, ha dicho, recalcando que también se trata de una victoria para el CPI, que ha “frustrado los intentos de Israel de politizar sus deliberaciones”, según la información recogida por la agencia de noticias palestina WAFA. Así, ha pedido al tribunal que agilice los procesos judiciales.

Pero el departamento de Estado estadounidense indicó que Israel no debería estar regido por la Corte porque no es miembro de ella.

“Tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí. Siempre hemos mantenido la posición de que la jurisdicción de la corte debería estar reservada a los países que lo consientan o que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró a la prensa el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.

Sin embargo, la ONG Human Rights Watch (HRW) dijo que se trataba de un fallo “crucial”, añadiendo que es “el momento de que los autores, israelíes y palestinos, de los abusos más graves” rindan cuentas ante la justicia.

“La decisión de la CPI finalmente ofrece una esperanza real de justicia a las víctimas de crímenes graves tras medio siglo de impunidad”, afirmó Balkees Jarrah, director de Justicia Internacional de HRW en un comunicado.

The International Criminal Court approves jurisdiction over war crimes committed in Palestine, meaning victims of Israeli and Palestinian war crimes may finally have a chance for justice. Urgent now to defend the rule of law from the usual detractors. https://t.co/g6j3j93jEv pic.twitter.com/AAoWdVq0kD — Kenneth Roth (@KenRoth) February 5, 2021

Bensouda, que abandonará el cargo el próximo junio, desea que la CPI se encargue de una investigación preliminar de cinco años, tras la guerra de 2014 en la Franja de Gaza.

Israel y Estados Unidos, condenaron fuertemente la acción del tribunal cuando la fiscal solicitó esta investigación en profundidad.

Asimismo, Bensouda pidió al actual presidente estadounidense, Joe Biden, que retire las sanciones ordenadas por Trump contra ella.

—

Con información de AFP y Europa Press.