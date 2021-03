California ofrecerá vacunas a todos los adultos a partir del 15 de abril | Newsweek México

A partir del 15 de abril, todos los adultos podrán acceder a las vacunas contra el COVID-19 en California, anunció el jueves el gobernador Gavin Newsom, al tiempo que se reducen las restricciones de suministro en el estado más poblado de Estados Unidos.

El anuncio significa que California, con unos 40 millones de habitantes, ofrecerá acceso a todos los mayores de 16 años unas dos semanas antes de la fecha límite del 1 de mayo fijada por el presidente Joe Biden.

CA has distributed 16 million vaccines.

And now, we’re opening up eligibility.

Starting April 1st: those 50 and older will be eligible to get a vaccine.

Starting April 15th: those 16 and older can get a vaccine. pic.twitter.com/Ilq7o9H3sw

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 25, 2021