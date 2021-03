Biden reanudará el programa de reagrupación familiar para menores de Centroamérica | Newsweek México

EL gobierno de Joe Biden anunció este miércoles que va a reinstaurar un programa de acogida para que los hijos menores de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala puedan reunirse legalmente con sus padres en Estados Unidos.

“Hoy anunciamos la reinstauración del programa para que menores centroamericanos se reúnan con sus padres que estén de forma legal en Estados Unidos”, anunció en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, asesora de Biden para asuntos de la frontera sur.

El Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por su sigla en inglés) que fue inaugurado por el expresidente demócrata Barack Obama había sido suspendido en 2017 por su sucesor, Donald Trump.

Biden immigration official Roberta Jacobson fielded and answered this White House briefing room question completely in Spanish pic.twitter.com/gtunIrxbqu

— NowThis (@nowthisnews) March 10, 2021