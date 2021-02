Votarán iniciativa para blindar el derecho a la vida en el Congreso Estatal el viernes | Newsweek México

Durante la sesión de la diputación permanente de este miércoles, se aprobó el orden del día del periodo extraordinario al que se convocó para el próximo viernes, con la finalidad de aprobar los dictámenes de las cuentas públicas del gobierno estatal, los ayuntamientos y los organismos autónomos del ejercicio fiscal 2019.

Pero además se incluyó la iniciativa ‘provida’, impulsada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES) y otros, así como organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Nacional por la Familia (FNF), con la que se busca blindar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

La controversial iniciativa fue aprobada en las comisiones de la Familia y los Derechos de la Niñez, así como por la de Gobernación y Puntos Constitucionales, y será sometida a la discusión y votación de los 27 legisladores locales.

Debido a que la iniciativa plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el dictamen deberá ser votado a favor por al menos 18 legisladores (dos terceras partes) para que pueda ser aprobado, y de esa manera se blinde la protección a la vida de las propuestas referentes a la despenalización del aborto, como ya se ha aprobado en la Ciudad de México, y más recientemente en Oaxaca.

Cabe destacar que una iniciativa similar, que buscaba modificar los artículos 2° y 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para darle personalidad jurídica al producto de la concepción, se quedó a un voto de ser aprobada en la sesión del 27 de diciembre de 2018, luego de que 17 diputados votaron a favor, cinco en contra y cinco más se abstuvieron.

Desde entonces, los legisladores del grupo mayoritario del Partido Acción Nacional (PAN), han buscado el consenso con sus correligionarios de los demás partidos políticos para sacar adelante el tema. Aunado a esto, el Frente Nacional por la Familia

En aquel entonces, la votación se realizó por cédula, es decir, de forma secreta, para que los demás diputados y la ciudadanía no conocieran el sentido del voto de cada legislador. No obstante, de acuerdo al presidente de la diputación permanente, José Manuel Velasco Serna, se propondrá que la votación del viernes se realice de forma abierta y a mano alzada.

“Ojalá que nos vayamos al pleno y yo lo que pido es que ya no sea con cédula, que sea a mano alzada para saber quién está a favor de la vida, no podemos decir que estamos a favor de la vida y en la cédula poner lo que me ordenen”.

El 18 de diciembre la Comisión de la Familia y de los Derechos de la Niñez aprobó los dictámenes acumulados que versaran sobre la defensa de la vida desde el momento de la concepción, para unificarlos en uno sólo y turnarlo para su discusión ante el pleno. En esa misma sesión, se desechó una iniciativa de la diputada local de MORENA, Erica Palomino Bernal, que buscaba despenalizar el aborto hasta la doceava semana de gestación.