Piden a hoteles e industrias racionalizar uso de energía | Newsweek México

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) hizo un llamado a los hoteleros que tengan plantas propias generadoras de energía eléctrica que se autoabastezcan durante las horas pico mientras dura la emergencia, porque no es suficiente la producción de la Comisión Federal de Electricidad y todavía habrá recortes estratégicos de suministro.

Carlos Meléndez Román director del Cenace, también pidió a los industriales que son altos demandantes de energía , que mientras dure la crisis, apoyen con paros técnicos, tal y como se ha venido haciendo en los últimos días.

Producto de la crisis de la energía, se sumaron Ford y Nissan a Kía, Audi, Volkswagen, General Motors y Mazda a los paros técnicos en sus plantas de ensamble.

Nissan informó que adelantaba los paros en su planta de Aguascalientes por no contar con gas natural, al mismo tiempo que tuvo que cambiar a Gas LP para no perder nivel de producción; estos paros se harían en marzo pero decidieron hacerlos en febrero.

Ford paró la producción de la camioneta Bronco que se ensambla en la planta de Sonora, además de detener también las plantas de Ohio y Kansas City.