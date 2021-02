La peligrosidad de la variante californiana de COVID-19 está en la mira de los expertos | Newsweek México

EN DICIEMBRE pasado, investigadores de la Universidad de California, en San Francisco (UCSF), detectaron por primera vez las variantes B.1.427 y B.1.429 que se especula surgió por primera vez a finales de la primavera o del verano de 2020.

Ahora se ha encontrado en otros 45 estados de la Unión Americana y en varios países de todo el mundo, aunque California es el único lugar donde se ha arraigado significativamente.

Investigadores de la UCSF han documentado la propagación de la variante en un artículo que aún no ha sido revisado por pares ni publicado en línea, pero que se presentó en medios como The New York Times y la revista Science.

La variante californiana viene en dos formas, conocidas como B.1.427 y B.1.429, que tienen mutaciones genéticas similares, incluidas las que afectan la proteína pico del virus SARS-CoV-2.

Para su estudio, los investigadores examinaron 2,172 muestras del virus SARS-CoV-2 recolectadas de pacientes, en 44 condados de California, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 29 de enero de 2021, según Science. Los científicos encontraron que la prevalencia de la variante entre las muestras aumentó drásticamente de 0 a más de 50 por ciento durante este periodo.

Los investigadores de la UCSF también dicen que los casos provocados por la variante ahora se duplican cada 18 días, informó el Times. Charles Chiu, médico de enfermedades infecciosas de la UCSF y autor principal del estudio, explicó que la variable californiana es más contagiosa que el virus original. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones antes de confirmar estas conclusiones.

“Esta variante es preocupante porque nuestros datos muestran que es más contagiosa, más propensa a estar asociada con enfermedades graves y al menos parcialmente resistente a los anticuerpos neutralizantes”, dijo Chiu.

Los autores concluyeron que B.1.427/B.1.429 debe catalogarse como una mutación “preocupante” que justifica una “urgente” investigación de seguimiento.

La evidencia que sugiere que la variante es más contagiosa proviene, en parte, del hallazgo de que las personas infectadas registraron más del doble del virus en la nariz en comparación con otras, lo que incrementa la posibilidad de propagar la enfermedad, según Science.

Los datos epidemiológicos de hogares de ancianos y entornos domésticos también apoyan la hipótesis de una mayor transmisibilidad, aunque B.1.427/B.1.429 podría no ser tan infecciosa como otras variantes, como ocurrió con la B.1.1.7 que se identificó por primera vez en Reino Unido y que se ha extendido ampliamente por Estados Unidos.

Entre más de 300 personas con COVID-19 que fueron atendidas en las clínicas de la UCSF o su centro médico, resultó que los pacientes infectados con la variante californiana tenían 4.8 veces más probabilidades de ser admitidas en la unidad de cuidados intensivos y 11 veces más probabilidades de morir que los pacientes con otras variantes, según las referencias de Science al estudio.

Los autores admiten que no es posible concluir a partir de estas cifras que la variante realmente cause una enfermedad más agravada de COVID-19.

Aunque no participó en la investigación, William Hanage, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública Chan de Harvard, dijo a Science que, a diferencia de los científicos de la UCSF, no cree que B.1.427 y B.1.429 deban categorizarse como preocupantes basándose únicamente en su estudio.

“Definitivamente vale la pena informar sobre el trabajo, pero no creo que por sí solo sea suficiente para categorizar esto como preocupante”, dijo Hanage.

Mientras que, en una entrevista con Time, el experto de Harvard anotó que la cepa californiana no ha mostrado un comportamiento como otras variantes que explotaron rápidamente en otros países, como ocurrió con el caso británico. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek