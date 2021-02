En la montaña rusa más 'extrema' del mundo se alcanzarán 250 kilómetros por hora | Newsweek México

LA “MONTAÑA rusa más extrema del mundo” se abrirá en el parque temático Six Flags Qiddiya, en Arabia Saudita, en 2023. Bautizada como el “vuelo del halcón”, este juego mecánico comenzó a construirse en enero pasado y está previsto que se inaugure en dos años para ofrecer a sus visitantes velocidades de 250 kilómetros por hora, en un recorrido de 4 kilómetros, durante tres minutos.

Sus desarrolladores presentaron el diseño y una simulación del viaje en lo que aparece como un acantilado vertical, en un valle de 150 metros de profundidad, con un recorrido que brindará vistas panorámicas del desierto saudí.

La saudita Qiddiya Investment Company se asoció con la estadounidense Six Flags para la construcción del parque que albergará a esta montaña que promete experiencias de “ingravidez”, según un comunicado de prensa emitido por Qiddiya.

“Los fanáticos de las montañas rusas de todo el mundo han estado esperando ansiosamente este viaje desde que se anunció, ya que no hay nada igual en ningún otro lugar”, declaró Phillipe Gas, director ejecutivo de Qiddiya.

“Estamos en la etapa de diseño con los expertos de (la empresa constructora de parques temáticos) Intamin Amusement Rides y el equipo de ingeniería de Six Flags”, comentó Gas.

Las imágenes publicadas por Six Flags Qudiya, en lo que parece un videojuego, muestran una imponente montaña rusa que inicia su recorrido al abordar un transporte de cuatro carros con capacidad para 16 pasajeros.

Daniel Schoppen, vicepresidente de diseño y desarrollo de Intamin Amusement Rides, dijo que el entorno único de la atracción y las alturas de los acantilados naturales circundantes permitirán al equipo diseñar “una obra maestra arquitectónica en acero”.

La construcción en el parque, ubicado a unos 40 minutos de Riad, comenzó en 2018 y su inauguración está prevista para 2023, con “una serie de montañas rusas récord, experiencias emocionantes y únicas, espectáculos en vivo increíbles y más”, según su sitio web.

Six Flags Qiddiya contará con 28 juegos mecánicos y atracciones en seis tierras temáticas: The City of Thrills, Discovery Springs, Steam Town, Twilight Gardens, Valley of Fortune y Grand Exposition.

El viaje terminado superará la montaña rusa más rápida actual, Fórmula Rossa, que se encuentra al otro lado de la frontera, en los Emiratos Árabes Unidos y que alcanza una velocidad máxima de 241 kilómetros por hora.

El proyecto es parte del esfuerzo del gobierno saudí para proporcionar más instalaciones de entretenimiento en el país, de acuerdo con el plan económico más amplio de Visión 2030, según el canal Al Arabiya. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek