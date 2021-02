Eliminación del fuero no está en la agenda del Congreso de Aguascalientes: diputado | Newsweek México

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y diputado local, Gustavo Báez Leos, reconoció que la iniciativa para eliminar el fuero constitucional al gobernador, presidentes municipales, diputados locales y demás servidores públicos, no se encuentra dentro de las prioridades para el Congreso del Estado, a pesar de la insistencia del mandatario estatal, Martín Orozco Sandoval, porque la propuesta sea llevada al pleno.

“No es un tema que esté en la agenda legislativa, por lo pronto hasta el día de hoy, no he visto que el tema esté en negociaciones; seguramente esto se deriva del tema de que MORENA sigue haciendo su show mediático con Acción Nacional”.

La iniciativa presentada por el gobierno estatal desde octubre de 2019 se encuentra ‘congelada’ en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ya que no ha habido el consenso suficiente de los legisladores para someterla a discusión y votación ante el pleno.

“Cuando se iba a tocar el tema en diciembre del año antepasado no hubo quórum y después de ahí no se ha avanzado en el tema de la negociación, habrá que volver a analizarlo, pero no es un tema que esté en la agenda del Congreso”.

El diputado blanquiazul respaldó la propuesta, ya que sin el fuero constitucional los servidores públicos podrían ser juzgados, como cualquier otro ciudadano, por la comisión de algún delito de tipo penal.

“Es una iniciativa que he impulsado desde la legislatura pasada, sigo siendo un convencido y nos evitaríamos tantas grillas, ya mejor que cada quien asuma las consecuencias legales de sus actos”, puntualizó.

Únicamente el fiscal general del estado debería mantener el fuero, debido al riesgo que implica su cargo, como procurador de la justicia en la entidad, agregó Báez Leos.

“Yo creo que el fiscal es un personaje que tiene que mantener el fuero, por todo lo que implica su cargo, yo creo que es el único que debe de tener el fuero”.

10 diputados del PAN dejarán el cargo

En otro tema, Gustavo Báez Leos informó que serán 10 diputados del Partido Acción Nacional (PAN) quiénes pidan licencia para dejar su cargo y participar en la contienda electoral para la renovación de ayuntamientos, diputaciones federales y para la reelección en el cargo.

La fecha límite para separarse de su curul es el 8 de marzo, añadió.

“Son un chorro de diputados que se van, sólo nos quedamos tres, nos quedamos Paloma Amézquita, Chava Pérez y un servidor, los demás estarán buscando una nueva responsabilidad, algunos se van como regidores, otros van para la reelección, un servidor les ha solicitado que llevemos los procesos con licencia para que estemos de tiempo completo en la calle”.

Aunque los legisladores locales podrían permanecer en el cargo y hacer campaña, el dirigente panista indicó que se les pidió que sus suplentes sean quienes permanezcan en el Congreso, para que no distraigan las actividades legislativas.

Finalmente, señaló que será este fin de semana cuando al interior del partido se puedan definir los cambios que se realizarán en las comisiones, con las nuevas incorporaciones, además de designar al próximo coordinador o coordinadora de la bancada, tras la salida de Guillermo Alaníz de León, que forma parte de la planilla de regidores al cabildo de Aguascalientes.