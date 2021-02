Desinformación y teorías conspirativas encuentran eco en Europa | Newsweek México

Varios editores y blogueros del Viejo Continente han repetido falsedades conocidas sobre la elección y el asalto al Capitolio estadounidense ocurrido el 6 de enero.

TRAS el violento asalto al Capitolio estadounidense ocurrido en enero, dos semanas antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden, la desinformación sobre lo que ocurrió durante los disturbios encontró eco al otro lado del Atlántico. Varios sitios europeos que recientemente habían promovido la teoría de la conspiración QAnon, centrada en Estados Unidos, además de falsedades sobre la elección de 2020, han recurrido ahora a los disturbios en el Capitolio, afirmando, como lo han hecho los comentaristas de derecha, los editores de la desinformación y algunos políticos estadounidenses, que en realidad fue la izquierda la que causó la violencia.

Muchos de esos mismos sitios siguieron propagando falsedades acerca de la elección en Estados Unidos hasta poco antes de que el presidente Biden asumiera el cargo, e incluso durante la ceremonia de toma de posesión.

Las afirmaciones de que antifa, una coalición de activistas de izquierda, había sido responsable de los disturbios en el Capitolio, se han vuelto muy populares en sitios europeos de desinformación y cuentas de redes sociales, a pesar de que la fuente inicial de esas afirmaciones haya emitido después una corrección importante a su publicación.

La versión alemana de The Epoch Times, un periódico de derecha a favor de Trump, reprodujo un artículo de The Washington Times en el que se afirmaba que una empresa de reconocimiento facial, llamada XRVision, había detectado a miembros de Antifa en el Capitolio. Sin embargo, XRVision señaló de inmediato que esto era falso, y la nota de The Washington Times ahora contiene una prominente corrección. The Epoch Times también publicó la corrección de The Washington Times y emitió una disculpa. Sin embargo, el sitio únicamente publicó la corrección después de que su artículo ya había llegado a cerca de 900,000 usuarios de Facebook y Twitter, según datos de CrowdTangle.

El teórico de la conspiración británico David Icke, un exjugador de futbol soccer conocido por su afirmación de que alienígenas que cambian de forma controlan el mundo, también reprodujo la nota de The Washington Times, aunque no ha emitido ninguna corrección.

DataBaseItalia.it, un sitio italiano marcado en rojo (o generalmente poco confiable) por NewsGuard, comparte frecuentemente teorías de la conspiración de QAnon y ha afirmado que “fueron los terroristas de Antifa, y no los partidarios de Trump, quienes acudieron en tropel al Capitolio, irrumpieron en él y trataron de provocar un disturbio”. En MaurizioBlondet.it, otro sitio marcado en rojo, se publicaron videos de los disturbios con el comentario: “Asalto al Capitolio por revoltosos de Antifa que fingían ser ‘patriotas’. No muy convincente”.

UNA MANIFESTACIÓN “BIENINTENCIONADA”

Al día siguiente de los disturbios en el Capitolio, en el sitio francés de ultraderecha RiposteLaique.com se afirmó que la manifestación había sido “bienintencionada”, aunque también se dijo que la violencia había sido cometida por miembros de Antifa que se hicieron pasar por partidarios de Trump. “En realidad, fueron las milicias de Antifa las que se infiltraron en la manifestación, y las pruebas ya comienzan a acumularse”, se informó en el sitio.

También en Francia, algunos sitios y comentaristas poco confiables vieron en estos hechos el inicio de una supuesta “Primavera Estadounidense”, como la Primavera Árabe, y advirtieron que una revolución popular violenta podría ocurrir también en Europa.

El 7 de enero, en Breizh-Info.com, un sitio de ultraderecha que cubre la región de Bretaña en Francia, se publicó lo siguiente:

“¿Estamos avanzando hacia una Primavera Estadounidense?… ¿Es un anticipo de lo que veremos en Europa dentro de unos cuantos años?”.

Tres días después, en el sitio Dreuz.info se preguntó si la invasión del Capitolio podía ser el primer acto de una revolución violenta en proceso. “¿Qué ocurre cuando el proceso democrático ya no funciona?… La imposibilidad de expresarse uno mismo a través del voto conduce necesariamente a la guerra civil, y la toma violenta del Capitolio es el primer acto”.

En los días y horas previas a la toma de posesión de Joe Biden, e incluso después de que este asumiera el cargo, la desinformación según la cual la elección le había sido robada a Donald Trump siguió difundiéndose en Europa.

El día de la toma de posesión, The Epoch Times de Alemania publicó un artículo en el que se afirmaba que una “revisión de las elecciones todavía [está] lejos de completarse” y que había habido “influencia de Italia en la elección”. Desde luego, la integridad de la elección en Estados Unidos ya había sido validada por los gobernadores y secretarios de Estado de los 50 estados de la Unión Americana, así como por funcionarios federales y el Colegio Electoral. En el sitio francés de QAnon QActus.fr se publicó que la toma de posesión había sido solamente una “ilusión”, y se siguió afirmando que Trump permanecería en el poder como la heroica figura en el corazón de la teoría conspirativa de QAnon.

La violencia real alimentada por la desinformación en línea podría ocurrir también en Europa. En algunos sitios franceses de desinformación bien conocidos ya se publican advertencias al respecto.

En Alemania, los observadores de los disturbios en el Capitolio recordaron los sucesos ocurridos en Berlín en agosto de 2020, cuando miles de personas que protestaban contra las medidas gubernamentales en el contexto del COVID-19 trataron de tomar violentamente el Reichstag (la policía les impidió el acceso). Antes de la protesta, activistas de derecha utilizaron aplicaciones de mensajería y redes sociales para difundir la falsedad de que había en Berlín soldados estadounidenses y rusos para ayudar a derrocar al gobierno alemán. Durante la protesta, surgió la afirmación de que incluso el entonces presidente Trump se encontraba en la ciudad.

Virginia Padovese es editora gerente de NewsGuard para Europa.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek