Compra gobierno gas licuado en barco para evitar apagones | Newsweek México

A partir de que no hubo previsión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Barteltt, y las tormentas invernales han impedido la distribución de gas para alimentar plantas de CFE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se ordenó la compra de gas licuado transportado en barcos.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente explicó que se compraron tres barcos cargados con gas licuado, además de reforzar la generación de energía eléctrica en las plantas de carbón que estaban paradas y las de combustóleo, para evitar más apagones.

“Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos y se van a comprar posiblemente más para ir resolviendo el problema”, detalló AMLO.

El mandatario añadió que desde hace una semana se decidió que PEMEX entregara combustóleo a bajo precio a la CFE para alimentar las plantas.

El problemas de los apagones es que la plantas generadores de energía no funcionan correctamente porque no tienen combustible, en Estados Unidos desde donde se adquiere gas a través de tuberías, las tormentas invernales han congelado las vías de transporte, y así como hay fallas en México, también las hay en las ciudades estadounidenses desde el fin de semana.