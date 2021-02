Canadá designa al grupo de extrema derecha de EU Proud Boys, como entidad terrorista | Newsweek México

CANADÁ designó formalmente a la organización estadounidense Proud Boys como una entidad terrorista, una decisión tomada en parte por el asalto al Capitolio que partidarios del expresidente Donald Trump llevaron a cabo el 6 de enero.

Miembros del gobierno señalaron que la designación, podría tener como consecuencia incautaciones financieras, que la policía pueda confiscar la propiedad del grupo o de sus miembros y que los bancos puedan incautar sus activos.

También conlleva el hecho que la policía canadiense considere cualquier delito que cometa como actividad terrorista y que se pueda negar la entrada al país a los miembros del grupo.

Un alto cargo del Ejecutivo canadiense que ha preferido mantener su anonimato citado por el diario The New York Times ha señalado que, si bien la información obtenida después del ataque “fue un factor contribuyente, ciertamente no fue la fuerza impulsora”.

Desde el suceso en el Capitolio, en el que los Proud Boys jugaron un rol predominante, el líder del partido de oposición canadiense Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, ha presionado al primer ministro, Justin Trudeau, para que diera el paso.

En la lista de grupos terroristas de Canadá también figuran, entre otros, grupos de extrema derecha o neonazis como el Movimiento Imperialista Ruso, Estado Islámico o Al-Qaeda y Al-Shabab. Los Proud Boys –Chicos orgullosos en español– son una organización neofascista y supremacista blanca formada únicamente por hombres.

Cómo surgieron

Según el Southern Poverty Law Center, que rastrea los grupos de odio en el país, Proud Boys es una agrupación extremista antimusulmana y misógina –reivindica su machismo–, que participó en la manifestación nacionalista blanca de Charlottesville en 2017 junto a miembros del KKK, neonazis, antisemitas y otras milicias de ultraderecha.

Suelen confrontarse violentamente en las manifestaciones con los simpatizantes de “antifa”, un amorfo movimiento antifascista.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el grupo fue formado en 2016 por el ciudadano canadiense, Gavin McInnes, el cofundador del conglomerado mediático Vice Media, la revista hípster por excelencia en los años 90 y 2000.

Fue hasta 2008 cuando dejó Vice debido a supuestas diferencias creativas con el resto de sus socios y comenzó a publicar más textos en sitios web de la extrema derecha.

Identificados con los colores negro y amarillo, los Proud Boys ganaron notoriedad cuando el entonces presidente Donald Trump les dijo “retrocedan y esperen”, durante un debate en septiembre del año pasado con quien entonces era el candidato demócrata, Joe Biden. N

Con información de Europa Press y AFP.